Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий силами НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph

Европа не имеет опыта координации масштабных военных миссий, поэтому с этой целью может быть привлечен генерал из США. Командующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич может возглавить миротворческую миссию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Так, отмечается, что официальные лица Европы и США обсуждали перспективу использования американского военного командующего для контроля за всеми развертываниями войск в рамках плана гарантий безопасности Украины.

Генерал Гринкевич рассматривался как возможная кандидатура, которую должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.

По данным издания, Белый дом уже одобрил его участие в финальном этапе планирования, что европейская сторона расценила как знак поддержки гарантий безопасности.

"Предоставив генералу Гринкевичу большую роль, коалиция получит выгоду от заранее разработанных планов по защите континента от российского вторжения и дополнительную поддержку со стороны Америки в отношении гарантий безопасности", - пишет The Telegraph.

