Новости Иностранные военные в Украине
Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий силами НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph

Гринкевич может возглавить миротворческую миссию в Украине

Европа не имеет опыта координации масштабных военных миссий, поэтому с этой целью может быть привлечен генерал из США. Командующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич может возглавить миротворческую миссию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Так, отмечается, что официальные лица Европы и США обсуждали перспективу использования американского военного командующего для контроля за всеми развертываниями войск в рамках плана гарантий безопасности Украины.

Генерал Гринкевич рассматривался как возможная кандидатура, которую должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предложил ввести войска Китая в качестве миротворцев в Украину, - FT

По данным издания, Белый дом уже одобрил его участие в финальном этапе планирования, что европейская сторона расценила как знак поддержки гарантий безопасности.

"Предоставив генералу Гринкевичу большую роль, коалиция получит выгоду от заранее разработанных планов по защите континента от российского вторжения и дополнительную поддержку со стороны Америки в отношении гарантий безопасности", - пишет The Telegraph.

Также читайте: Зеленский об отправке иностранных войск в Украину: Есть ожидаемые и очень неожиданные страны

Автор: 

миротворцы (1222) НАТО (10271) Гринкевич Алексус (10)
Балакуча і стурбована Є€вропа створила свій Марафон? Чи я щось проспав
31.08.2025 15:30 Ответить
А може і не очолити.
31.08.2025 15:33 Ответить
"ПИСАЛИ ПО ВОДІ ,ВИЛАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ БРЕХНІ" (((( про це https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/30/trump-talks-deploy-private-army-ukraine/?ICID=search-results-null-article пише видання The Telegraph із посиланням на неназвані )
31.08.2025 15:37 Ответить
Так, зазначається, що офіційні особи Європи та США обговорювали перспективу використання американського військового командувача для контролю за всіма розгортаннями військ у межах плану гарантій безпеки України Джерело: https://censr.net/ua/
Якщо Європа та США все буде добре. Адже це наші стратегічні партнери. І вони мислять роблять стратегічно.
31.08.2025 15:52 Ответить
А що це ім'я нам говорить?))Хоч Гутеереш,але місії ще нема,а про командувача ******".
31.08.2025 15:59 Ответить
Миротворча чи стабілізаційна ?
31.08.2025 16:16 Ответить
 
 