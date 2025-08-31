Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий силами НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph
Европа не имеет опыта координации масштабных военных миссий, поэтому с этой целью может быть привлечен генерал из США. Командующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич может возглавить миротворческую миссию в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.
Так, отмечается, что официальные лица Европы и США обсуждали перспективу использования американского военного командующего для контроля за всеми развертываниями войск в рамках плана гарантий безопасности Украины.
Генерал Гринкевич рассматривался как возможная кандидатура, которую должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.
По данным издания, Белый дом уже одобрил его участие в финальном этапе планирования, что европейская сторона расценила как знак поддержки гарантий безопасности.
"Предоставив генералу Гринкевичу большую роль, коалиция получит выгоду от заранее разработанных планов по защите континента от российского вторжения и дополнительную поддержку со стороны Америки в отношении гарантий безопасности", - пишет The Telegraph.
Якщо Європа та США все буде добре. Адже це наші стратегічні партнери. І вони мислять роблять стратегічно.