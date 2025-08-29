РУС
Новости Иностранные военные в Украине
Зеленский об отправке иностранных войск в Украину: Есть ожидаемые и очень неожиданные страны

Зеленский о миротворцах

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди стран, которые готовы отправить свои войска в Украину для обеспечения безопасности, есть ожидаемые и неожиданные страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время брифинга.

"Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные. Скажу так. Но не для интриги. Просто поделюсь тем, что мы имеем", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что Украина хочет "юридически обязывающие" гарантии безопасности. В частности, чтобы гарантии безопасности от стран Европы, по крайней мере ключевых, и от США были поддержаны парламентами соответственно, и Конгрессом.

"Мы не хотим Будапештского меморандума, мы не хотим Минских соглашений. Мы хотим документы, серьезные", - добавил президент.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Зеленский Владимир (21750) миротворцы (1217)
И как собственно эти войска будут гарантировать безпеку? Они будут стоять насмерть, или просто стоять , пока мина в 10 км от них не прилетела? И если будут стоять насмерть, то что будет когда эти войска закончатся? Пришлют новых?
29.08.2025 16:43 Ответить
Скільки ще має загинути людей щоб скоморох зрозумів що ці бумажки для туалета, гарантія це сил на армія це еліта служить в піхоті а не в батальоне Монако, це оптимізація витрат і мінімум бюрократії, заборон, і корупції
29.08.2025 16:53 Ответить
Може вже досить насипати - зайдуть тільки коли буде мир - може
29.08.2025 16:49 Ответить
Буде 1000 відосиків про Рожеві Фламінгі та іншу Незламну маячню.
А Бубосяна вивезуть в Оман. Перед розмінуванням
29.08.2025 17:30 Ответить
де твої 28 тогорічних безпекових угод....Балабол...
29.08.2025 16:50 Ответить
При таких розкладах і при таких імбіцилах якпутін Трамп- серйозні документи відпадають самі собою. Ми і Європа маємо це зрозуміти. Працюють тільки ракети і гармати! Парламенти, сенати, бундесрати і не бундесрати- все гіно!
29.08.2025 16:52 Ответить
Які ще серйозні документи!!!!Все глобально трампон і так зруйнував, а ті що залишились не готові за Україну воювати!!!
29.08.2025 16:53 Ответить
щоб українці врешті решт зрозуміли, що ніякі голландські миротворці не зупинили геноцид в Сребрениці.

ніяких добрий іноземний солдат НЕ буде воювати за нашу волю !

розмови про "мир" деморалізують спротив рашистам !

.
29.08.2025 17:21 Ответить
Невже Гондурас?
29.08.2025 17:18 Ответить
Потужмен.
Кожне слово твоє занотовують шанувальники...
У кіма Хуня тільки генерали з блокнотиками бігають. А у хунь чен ЗЕ всі прихожанє-свідки будуть кожне слово ловити
29.08.2025 17:28 Ответить
 
 