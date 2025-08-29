Зеленский об отправке иностранных войск в Украину: Есть ожидаемые и очень неожиданные страны
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди стран, которые готовы отправить свои войска в Украину для обеспечения безопасности, есть ожидаемые и неожиданные страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время брифинга.
"Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные. Скажу так. Но не для интриги. Просто поделюсь тем, что мы имеем", - сказал Зеленский.
Также он подчеркнул, что Украина хочет "юридически обязывающие" гарантии безопасности. В частности, чтобы гарантии безопасности от стран Европы, по крайней мере ключевых, и от США были поддержаны парламентами соответственно, и Конгрессом.
"Мы не хотим Будапештского меморандума, мы не хотим Минских соглашений. Мы хотим документы, серьезные", - добавил президент.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
