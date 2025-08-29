Зеленський про відправку іноземних військ в Україну: Є очікувані та дуже неочікувані країни

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед країн, які готові відправити свої війська в Україну для гарантування безпеки, є очікувані та неочікувані країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу.

"Є очікувані країни, є дуже неочікувані. Скажу так. Але не для інтриги. Просто поділюся тим, що ми маємо", - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що Україна хоче "юридично зобов'язуючі" гарантії безпеки. Зокрема, щоб гарантії безпеки від країн Європи, принаймні ключових, і від США були підтримані парламентами відповідно, і Конгресом.

"Ми не хочемо Будапештського меморандуму, ми не хочемо Мінських угод. Ми хочемо документи, серйозні", - додав президент.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.