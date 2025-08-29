УКР
Новини Іноземні військові в Україні
980 10

Зеленський про відправку іноземних військ в Україну: Є очікувані та дуже неочікувані країни

Зеленський про миротворців

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед країн, які готові відправити свої війська в Україну для гарантування безпеки, є очікувані та неочікувані країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час брифінгу.

"Є очікувані країни, є дуже неочікувані. Скажу так. Але не для інтриги. Просто поділюся тим, що ми маємо", - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що Україна хоче "юридично зобов'язуючі" гарантії безпеки. Зокрема, щоб гарантії безпеки від країн Європи, принаймні ключових, і від США були підтримані парламентами відповідно, і Конгресом.

"Ми не хочемо Будапештського меморандуму, ми не хочемо Мінських угод. Ми хочемо документи, серйозні", - додав президент.

Також читайте: Бельгія готова долучитися до миротворчої місії в Україні, "коли це буде необхідно", - глава МЗС Прево

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) миротворці (892)
Топ коментарі
+2
И как собственно эти войска будут гарантировать безпеку? Они будут стоять насмерть, или просто стоять , пока мина в 10 км от них не прилетела? И если будут стоять насмерть, то что будет когда эти войска закончатся? Пришлют новых?
показати весь коментар
29.08.2025 16:43 Відповісти
+2
Скільки ще має загинути людей щоб скоморох зрозумів що ці бумажки для туалета, гарантія це сил на армія це еліта служить в піхоті а не в батальоне Монако, це оптимізація витрат і мінімум бюрократії, заборон, і корупції
показати весь коментар
29.08.2025 16:53 Відповісти
+1
Може вже досить насипати - зайдуть тільки коли буде мир - може
показати весь коментар
29.08.2025 16:49 Відповісти
Буде 1000 відосиків про Рожеві Фламінгі та іншу Незламну маячню.
А Бубосяна вивезуть в Оман. Перед розмінуванням
показати весь коментар
29.08.2025 17:30 Відповісти
де твої 28 тогорічних безпекових угод....Балабол...
показати весь коментар
29.08.2025 16:50 Відповісти
При таких розкладах і при таких імбіцилах якпутін Трамп- серйозні документи відпадають самі собою. Ми і Європа маємо це зрозуміти. Працюють тільки ракети і гармати! Парламенти, сенати, бундесрати і не бундесрати- все гіно!
показати весь коментар
29.08.2025 16:52 Відповісти
Які ще серйозні документи!!!!Все глобально трампон і так зруйнував, а ті що залишились не готові за Україну воювати!!!
показати весь коментар
29.08.2025 16:53 Відповісти
щоб українці врешті решт зрозуміли, що ніякі голландські миротворці не зупинили геноцид в Сребрениці.

ніяких добрий іноземний солдат НЕ буде воювати за нашу волю !

розмови про "мир" деморалізують спротив рашистам !

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:21 Відповісти
Невже Гондурас?
показати весь коментар
29.08.2025 17:18 Відповісти
Потужмен.
Кожне слово твоє занотовують шанувальники...
У кіма Хуня тільки генерали з блокнотиками бігають. А у хунь чен ЗЕ всі прихожанє-свідки будуть кожне слово ловити
показати весь коментар
29.08.2025 17:28 Відповісти
 
 