Мерц: Наразі ніхто не говорить про введення сухопутних військ в Україну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не обговорюється розгортання сухопутних військ в Україні.
Про це політик сказав в інтерв’ю каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мерц зазначив, що зараз обговорюються гарантії безпеки у разі припинення вогню, і лише після цього можна буде реалізувати "багато речей".
"Ніхто не говорить про наземні війська в Україні на цей момент",- сказав німецький канцлер.
Також Мерца запитали, чи сподівається він, що перемир'я буде досягнуто наступного року, на що він сказав: "Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій".
Раніше німецьке видання Bild писало, що у Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.
Та і бойовий досвід Вермахту, не завадив…. Бо після «військових реформ» фрау Штазі…. Прутень у захваті!
Всі сухопутні війська Німеччини це 60 тис. чоловік. А скільки з них готові до реальної війни, а не тільки до інстаграмної біганини із слідами брудних пальців на обличчі. Вони б хоча б перестали платити по 900 євро на місяць нашим офіцерам-втікачам, що наплювали на присягу і втекли до них.