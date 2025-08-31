УКР
Мерц: Наразі ніхто не говорить про введення сухопутних військ в Україну

Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не обговорюється розгортання сухопутних військ в Україні.

Про це політик сказав в інтерв’ю каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мерц зазначив, що зараз обговорюються гарантії безпеки у разі припинення вогню, і лише після цього можна буде реалізувати "багато речей".

"Ніхто не говорить про наземні війська в Україні на цей момент",- сказав німецький канцлер.

Також Мерца запитали, чи сподівається він, що перемир'я буде досягнуто наступного року, на що він сказав: "Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій".

Раніше німецьке видання Bild писало, що у Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.

Топ коментарі
+4
чому ніхто, північна Корея говорить...
показати весь коментар
31.08.2025 18:14 Відповісти
+4
Так введіть авіацію. Цілісні навчені підрозділи на своїх літаках працюватимуть краще за скоронавчених українських.
показати весь коментар
31.08.2025 18:14 Відповісти
+4
Як куколди вже заїбали...
показати весь коментар
31.08.2025 18:17 Відповісти
А уже пора.... Давно!
показати весь коментар
31.08.2025 18:12 Відповісти
чому ніхто, північна Корея говорить...
показати весь коментар
31.08.2025 18:14 Відповісти
Так введіть авіацію. Цілісні навчені підрозділи на своїх літаках працюватимуть краще за скоронавчених українських.
показати весь коментар
31.08.2025 18:14 Відповісти
Як куколди вже заїбали...
показати весь коментар
31.08.2025 18:17 Відповісти
Можна було б, захистити повітряний простір України, від московитів!
Та і бойовий досвід Вермахту, не завадив…. Бо після «військових реформ» фрау Штазі…. Прутень у захваті!
показати весь коментар
31.08.2025 18:18 Відповісти
Не дай Бог - хтось почне в"якати про допомогу солдатами - так - Мерц?
показати весь коментар
31.08.2025 18:20 Відповісти
Яких там військ, більша частина Європи, напевно, і сама здастся, як тільки побачить першого кацапа, тільки що одні ми зараз стоїмо щитом, не дивлячись на те, що ультиматум путлера був до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року.
Всі сухопутні війська Німеччини це 60 тис. чоловік. А скільки з них готові до реальної війни, а не тільки до інстаграмної біганини із слідами брудних пальців на обличчі. Вони б хоча б перестали платити по 900 євро на місяць нашим офіцерам-втікачам, що наплювали на присягу і втекли до них.
показати весь коментар
31.08.2025 18:22 Відповісти
Це і не було треба, може тільки Зеленському, но те таке.
показати весь коментар
31.08.2025 18:57 Відповісти
А ви Тараси воюйте...
показати весь коментар
31.08.2025 19:28 Відповісти
 
 