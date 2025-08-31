Мерц: Наразі ніхто не говорить про введення сухопутних військ в Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не обговорюється розгортання сухопутних військ в Україні.

Про це політик сказав в інтерв’ю каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мерц зазначив, що зараз обговорюються гарантії безпеки у разі припинення вогню, і лише після цього можна буде реалізувати "багато речей".

"Ніхто не говорить про наземні війська в Україні на цей момент",- сказав німецький канцлер.

Також Мерца запитали, чи сподівається він, що перемир'я буде досягнуто наступного року, на що він сказав: "Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій".

Раніше німецьке видання Bild писало, що у Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.

