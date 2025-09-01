РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Лидеры Европы 4 сентября в Париже будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, - FT

4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже, на которой будут обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Встреча будет проходить по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

В ней примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты напомнили, что в состав миротворцев, который могут развернуть, могут включить десятки тысяч военных европейских стран. Также им могут оказать поддержку США, в частности системами командования и управления, а также разведкой.

Читайте: Существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск на территории Украины, - фон дер Ляйен

Топ комментарии
+1
Ніяк не можуть наговоритися
01.09.2025 08:30 Ответить
+1
якщо певернеться ковід, то всі ці люди не зможуть більше збиратися разом і виявиться, що й без цього нічого не змінилося
01.09.2025 08:44 Ответить
01.09.2025 08:30 Ответить
Чергові теревені,які закінчаться нічим.
01.09.2025 08:33 Ответить
ху..й.ло не відмовиться далі вести війну допоки його не посадять за грати
01.09.2025 08:33 Ответить
На палю.
01.09.2025 09:03 Ответить
01.09.2025 08:44 Ответить
Всі ці гарантії лайна варті.
01.09.2025 09:02 Ответить
Задружать вони нас)
01.09.2025 09:10 Ответить
Про що кіно? А, знову про обговорення.🤣
01.09.2025 09:11 Ответить
Нема довіри їх порожнім балачкам. Приборкати Орбана не в змозі, направити ВСІ заморожені москальскі активи теж не в змозі. А іхні миротворці до дупи, бо допомагати нам битися і звільняти наші землі вони не допоможуть. Тільки заважатимуть ЗСУ робити свою справу, та зроблять нову сіру зону, а на Українців що мешкають у цій зоні всім байдуже.
01.09.2025 09:25 Ответить
Гарантія безпеки -- це гарантована війна для гаранта. Вони не хочуть припинити торгівлю з Московією, заборонити обмін туристами, але будуть воювати за Україну? Так нехай воюють зараз, чого чекати на хто зна що.
01.09.2025 09:27 Ответить
ЄВРОПЕКЙСЬКІ ЛІДИРУЮЮЧІ НА ПРОТЯЗІ 4 РОКІВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 3,14СТАБОЛИ ЗБЕРУТЬСЯ ДЛЯ ЧЕРГОВОГО ПЕРЕЛИВАННЯ НАБОРУ СЛІВ ІЗ "ПУСТОГО В ПОРОЖНЄ" ...
01.09.2025 09:27 Ответить
 
 