Лидеры Европы 4 сентября в Париже будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, - FT

4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже, на которой будут обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Встреча будет проходить по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

В ней примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты напомнили, что в состав миротворцев, который могут развернуть, могут включить десятки тысяч военных европейских стран. Также им могут оказать поддержку США, в частности системами командования и управления, а также разведкой.

