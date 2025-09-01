Вступление Украины в ЕС является стратегической необходимостью и должно быть частью гарантий безопасности, - Науседа

Членство Украины в ЕС является гарантией безопасности для Украины, и 2030 год должен стать целью для оформления членства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вблизи границы Литвы с Беларусью.

"Вступление Украины в Европейский Союз является как стратегической необходимостью, так и моральным долгом. Членство в ЕС также является гарантией безопасности для Украины. 2030 год должен стать целью для оформления членства Украины", - подчеркнул Науседа.

"Гарантии безопасности должны быть надежными: сильная украинская армия в сочетании со значительным европейским и трансатлантическим присутствием", - добавил он и отметил, что Литва готова сделать свой вклад.

Науседа считает, что тем временем военную помощь Украине необходимо увеличить, а санкции против России - усилить.

"19-й пакет санкций должен быть направлен на такие ключевые сферы, как "Росатом", нефть и газ, банки и теневой флот. (...) Литва настроена требовать использования замороженных активов. Использование доходов с них было хорошей идеей, но этого недостаточно. Речь идет о катастрофических потерях, за которые несет ответственность Россия. Человеческие жизни, инфраструктура, здания, транспортная инфраструктура... Россия как страна, ответственная за эту войну, должна заплатить, поэтому мы будем последовательно пытаться убедить некоторые скептически настроенные страны, которые все еще колеблются относительно использования замороженных активов, и надеемся, что в конце концов мы получим результат", - сказал Науседа.

