Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус

Німеччина перебуває у процесі передачі двох повних систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, перші пускові установки вже передані українській стороні. Пісторіус підкреслив, що окрім постійного постачання озброєнь та боєприпасів, Німеччина зараз зосереджена на зміцненні української ППО.

Очільник Міноборони ФРН подякував Норвегії, яка погодилася покрити половину вартості цих двох систем Patriot. Він зазначив, що завдяки координації з американськими союзниками забезпечується швидка заміна комплексів.

Раніше, 24 серпня, стало відомо, що Норвегія виділить близько 7 млрд крон (приблизно $696 млн) на посилення протиповітряної оборони України. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре тоді заявив, що його країна спільно з Німеччиною забезпечить Україну сучасними системами ППО для захисту населення від російських атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України: "Обговорювати це публічно абсолютно неправильно"

Бог у поміч
09.09.2025 17:55 Відповісти
Хорошая новость. А Таурусы?
09.09.2025 17:55 Відповісти
дяка!
09.09.2025 18:03 Відповісти
а де зельоні фламінго та бомба-петарда-бімба-паляніца ?
09.09.2025 18:05 Відповісти
Гарна, дуже важлива новина.
Дякуємо народу, Бундестагу та Уряду Німеччини, всім друзям і прихильникам України за реальну допомогу у нашій війні проти кремлівських "асвабадітєлєй" - окупантів.
09.09.2025 18:06 Відповісти
Треба менше про це говорити ворог не спить.
