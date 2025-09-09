Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус

Німеччина перебуває у процесі передачі двох повних систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, перші пускові установки вже передані українській стороні. Пісторіус підкреслив, що окрім постійного постачання озброєнь та боєприпасів, Німеччина зараз зосереджена на зміцненні української ППО.

Очільник Міноборони ФРН подякував Норвегії, яка погодилася покрити половину вартості цих двох систем Patriot. Він зазначив, що завдяки координації з американськими союзниками забезпечується швидка заміна комплексів.

Раніше, 24 серпня, стало відомо, що Норвегія виділить близько 7 млрд крон (приблизно $696 млн) на посилення протиповітряної оборони України. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре тоді заявив, що його країна спільно з Німеччиною забезпечить Україну сучасними системами ППО для захисту населення від російських атак.

