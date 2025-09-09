РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости
15 492 157

Войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине при выдаче пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых (обновлено). ВИДЕО 18+

Войска РФ нанесли откровенно зверский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

"Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - отметил глава государства.

Он также отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не оккупирует Донбасс до конца года, на это уйдут годы и миллионные потери, - Зеленский

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - резюмирует глава государства.

Обновленная информация

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что не менее 21 человек погиб и столько же ранены. Таковы последствия ужасающего удара по Яровой по состоянию на 12.30.

"Россияне атаковали людей при выдаче пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления", – говорится в сообщении.

Об обновлении Филашкин будет сообщать дополнительно.

"По состоянию на 13:50 количество погибших из-за российского удара по Яровой на Донетчине выросло до 23. Также известно о 18 жителях поселка, которые получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.", - заявил Журавлев в эфире "Суспільне. Студія".

Ярова обстріл
Фото: Донецкая ОВА

Автор: 

Донецкая область (10707) Краматорский район (653) Яровая (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Наведення було, агентури кишить
показать весь комментарий
09.09.2025 12:32 Ответить
+19
Який довбойоб організував масове скупчення людей поряд з Лиманом?
показать весь комментарий
09.09.2025 12:33 Ответить
+16
Питання на Радбез нехай Сабига підіймає швидко . І ще посилайте фото особисто Фіцо та Пелигрині , які хочуть криваву нафту і газ . Угрофіни вбивають словʼян ‼️
показать весь комментарий
09.09.2025 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Приведи приклад мого хоч одного АНТИУКРАЇНСЬКОГО допису.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:42 Ответить
В принципі, саме ТУТ, він правий на 100%... Бо "демократія" - це ЗАКОН та "верховенство права". А тут закликають, до ПРОТИЗАКОННОСТІ та "позасудових розправ"... То чим ми тоді, від кацапів, відрізняться будемо?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:53 Ответить
А щодо розстрілів то це стандартна дія під час усіх воєн у всіх країнах. Як міра захисту державних інституцій. Тимчасовий засіб прискореної судочинної процедури та посилення термінів чи видів покарання. Все законно. І це мало бути введено ще з самого початку війни.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:31 Ответить
Та ти шо?! Назви мені випадки позасудових розстрілів, у арміях союзників, під час ІІ Світової війни... Тільки не розстрілів німецьких моряків... Саме так адмірал Деніц врятував свою шию, з петлі... Ти такого і кацапам хочеш?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:37 Ответить
Де я сказав ПОЗАСУДОВИХ? Прочитай внєматочно всі мої 5 речень. Особливо третє. Але, знаючи тебе, вже уявляю скільки ти встигнеш постів накидать. Відповідати не буду.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:43 Ответить
Сша так і не передали Україні дальнобійні ракети повітря-повітря до F-16, які могли б збивати рашистські бомбардувальники які запускають КАБи по українським містам. Щоб не було ескалації і щоб ***** не відмовилося сісти за стіл переговорів. Тому всі хто бажає сісти за стіл переговорів з московським *****м горіть в пеклі як і ваші діти. Всі хто кожен день зазиває до переговорів повинні бути знищені як посібники московських фашистів.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:45 Ответить
Пенсії мають видаватись на карточку, а не з рук в руки готівкою!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:45 Ответить
Там 8км по карте до линии фронта. Там возможно нет электричества и даже может не быть мобильной связи. Что в такой ситуации делать с карточкой? Тем более в данном случае мы имеем дело с пенсионерами, которые всем этим технологиям не верят и хотят иметь деньги на руках физически.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:52 Ответить
Ну краще всеодно на карточку ніж просто отак роздавати що привело до трагедії!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:53 Ответить
А що потім з тією карточкою робити?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:04 Ответить
Там де нема зв'язку, нема банкоматів, може не бути світла навіщо їм гроші на картках? І не кажіть, що потрібно їхати в якісь безпечні місця. Якщо в тебе нема грошей їхати тобі практично нікуди.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:05 Ответить
Царство Небесне загиблим.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:48 Ответить
Нещасні люди, очевидно, дуже похилого віку. Більшість "молодих" пенсіонерів отримує пенсії через банкомати (де б вони не знаходилися), але ті, кому за сімдесят, плетуться за звичкою, отримати пенсію як зазвичай, там де завжди отримували, а там черга. Хтось навів на місце, де багато людей, під час війни для таких потрібна смертна кара, до біса ОБСЄ.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:50 Ответить
"отримує пенсії через банкомати (де б вони не знаходилися)"

І де вони знаходяться? В прифронтових селах? Хто їх обслуговує? Світло, інтернет для їх роботи є?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:07 Ответить
якби у мене там був вибір, я б вибрав картку, ніж стояти за пенсією серед скопичення народу, і якщо ти українець, ворог заперечує існування українців, треба евакуюватися, а не залишатися йому на поталу
показать весь комментарий
09.09.2025 13:30 Ответить
І що б ти там робив з тією карткою? Гриз би її замість хліба?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:33 Ответить
попередній допис не читав, що робити? Не вистачає часу на чтиво, головне щоб вистачило на тролінг?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:48 Ответить
Ми тут за пару км від пдарів можемо карточкою розраховуватись через банкінг, ну трохи проблемно, але можна. А для роботи терміналу, навіть якщо це торгівля з коліс, всього навсього треба інтернет. Той же старлінк (якщо я пишу з "Польщі" чи "США") або щось інше, як зараз.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:54 Ответить
Тобі скільки років? А скільки, в основному, сільським пенсіонерам? У 80% кнопочні "бабусяфони". Який банкінг? Не сміши.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:05 Ответить
Не буду. Неможливо карткою користуватись. Згоден.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:21 Ответить
Та там біля фронту вже давно звернули свою діяльність всі банки та вивезли банкомати - це дуже небезпечно для співробітників банків - тому і возять автівкою готівку. 100% місцевий підар навів.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:49 Ответить
я згодний, це не життя, тому, якщо не чекаєш ворога, людина змушена перебиратися туди, де зможе отримувати пенсію з картки
показать весь комментарий
09.09.2025 13:57 Ответить
Так, заради пенсії з картки жити в чужих краях юрбою в якомусь абияк переобладнаному під притулок корівнику - воно того, звісно, варте...
показать весь комментарий
09.09.2025 14:08 Ответить
ну тоді виходить, що краще, аби х-уйловці пенсіонерів вбивали дома
показать весь комментарий
09.09.2025 14:14 Ответить
Це їх, пенсіонерів, особистий вибір.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:30 Ответить
ні, краще щоб х-ловці по ним не стріляли. Саме тому цей обстріл називають позалюдським.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:20 Ответить
""Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що вони помилилися..." (Д.Трамп)
показать весь комментарий
09.09.2025 12:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/genoczid-v-yarovoj/ Олег Пономарь:

Такие страшные вещи нелегко комментировать.
Как я писал в посте ниже, Трамп закрывает на такое глаза, что развязывает руки Путину.

Китай также не осудит этот акт геноцида. Хотя Китай позиционирует себя «другом мира», но фактически его поддержка России также придает Путину уверенности и наглости.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:52 Ответить
Ну наразі гундос з фламінгами дєрмака дасть отвєтку
показать весь комментарий
09.09.2025 12:53 Ответить
"Якщо людина - мудак, хтось має їй про це сказати. Бо інакше вона йтиме по життю, не знаючи діагнозу"-Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Воно-то самокритично але 20 людей до життя не повернеш!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:55 Ответить
скільки козлів хайпують, лають всіх, крім кацапів-ваиродків.!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:19 Ответить
Собаки гавкають на вітер і хіба це заважає вітру? Кацапи - це природне Зло, його не лаяти треба, а захищатись від нього.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:48 Ответить
Вангую ввечері буде потужний відосик потужного про накладення санкцій на рашку і все, в вдарити по кремлю слабо?! Чи там твій куратор сидить?
показать весь комментарий
09.09.2025 13:00 Ответить
100 відсотків місцевий агент! Тварина! Знайти та....по совісті "затримати"...Який жах....
показать весь комментарий
09.09.2025 13:00 Ответить
Який агент? Тут вже над Києвом ворожі дрони-розвідники серед білого дня літають, а ти про прифронтову смугу. Не сміши.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:13 Ответить
Шкода, що про загибель цивільних на Донеччині немає такого розголосу в США та Європі. Та, навіть в Україні, нажаль.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:01 Ответить
Розголосу у США та Європі набуде версія піськова-********** "ета укрофошизди самі дамбят бамбас".
показать весь комментарий
09.09.2025 15:36 Ответить
чтоб победить ОРКОВ нам надо самим стать ОРКАМИ !!!(((( людьми мы их не одолеем ((((
показать весь комментарий
09.09.2025 13:02 Ответить
Не розмивайте провину. Укрпошта тут не до чого, бо людям потрібно привозити гроші і це не так просто в тих місцях. Вбивця - путлер та його посіпаки.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:02 Ответить
все вірно, але ХХІ ст. на дворі, безпечніше пенсія на картки
показать весь комментарий
09.09.2025 14:24 Ответить
Хтось злив інформацію, що там мали знаходятися військові
показать весь комментарий
09.09.2025 13:04 Ответить
На четвертый год войны давно пора включать ветхозаветный принцип - око за око, зуб за зуб. А мы с дикарями воюем по Новому Завету - постоянно обращаемся к "мировому сообществу", которому на все это насрать. В Курской, Белгородской и других областях тоже приходят за пенсией...
показать весь комментарий
09.09.2025 13:05 Ответить
Вмикай,якщо маєш зуби.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:34 Ответить
запросто. Літаки ж попалили можна й більш політично чутливі цілі.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:16 Ответить
Ліпше листоноша з охороною рознесла по домівкам, й ніхто в житті не зміг би поцілити як трапилося зараз.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:11 Ответить
Якщо немає довіри, робити фото.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:18 Ответить
мамирімин співчувач
показать весь комментарий
09.09.2025 13:51 Ответить
А чому ж хрипате гімно не додало "якби я не ліз у крісло, до якого я ніколи не доросту, а на посаді президента був би політик, розумний професіонал, то скоріш за все, цього вторгнення й не було б, бо це я його своєю "підготовкою" та зазиранням у очко кумиру спровокував. І не було б цієї бомби, і люди, не тільки ці, а ще сотні тисяч, були б живі. Але мені схотілося погратися долями українців". Співчуває, воно, падло. Цікаво, витримало воно, доки камеру не приберуть, щоб не зареготати?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:10 Ответить
Тільки "смерть за смерть" успокоїть і упокоїть душі невинно убитих💀Будьте ПРОКЛЯТІ рашисти "до сьомого коліна" Ніколи ми цього НЕ ПРОСТИМ
показать весь комментарий
09.09.2025 13:56 Ответить
Агент СРУ х йло з мериканською зіркою на прапорі виконує завдання рудого звільнити придбані ним землі.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:15 Ответить
https://t.me/espresotb/142777 Кількість загиблих внаслідок обстрілу Ярової зросла до 23. Також відомо про 18 поранених, - повідомляє Суспільне.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:47 Ответить
Песійні черги на донеччині це продовження теми шикування призовників в полях, розмінувань ланів на сумщині, і виставок дронів в Чернігові. Це тупість влади помножена на невігластво народу.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:10 Ответить
Я тепер точно знаю, що нацизм та фашизм зародився в рабсії.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:10 Ответить
Ти мав сумніви?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:38 Ответить
рашизм хуже нацизма и фашизма вместе взятых
показать весь комментарий
09.09.2025 15:24 Ответить
ЗСУ знищують логістику, а рашковани мирняк. Але хвошісти в Україні, не переплутайте! Іще в Фінляндії теж почали хвошісти плодитися. Яка мерзотна ця ракова пухлина планети - рашка.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 