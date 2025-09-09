Войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине при выдаче пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых (обновлено). ВИДЕО 18+

Войска РФ нанесли откровенно зверский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

"Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - отметил глава государства.

Он также отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - резюмирует глава государства.

Обновленная информация

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что не менее 21 человек погиб и столько же ранены. Таковы последствия ужасающего удара по Яровой по состоянию на 12.30.

"Россияне атаковали людей при выдаче пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления", – говорится в сообщении.

Об обновлении Филашкин будет сообщать дополнительно.

"По состоянию на 13:50 количество погибших из-за российского удара по Яровой на Донетчине выросло до 23. Также известно о 18 жителях поселка, которые получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.", - заявил Журавлев в эфире "Суспільне. Студія".