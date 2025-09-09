РУС
Путин не оккупирует Донбасс до конца года, на это уйдут годы и миллионные потери, - Зеленский

Почему Донбасс важен для Украины? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не пойдет на вывод своих войск из Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

"Всем нужно понять, что Путин не завоевал за 3 года 70% Донбасса - все это манипуляции", - отметил президент.

По словам Зеленского, в 2014 году Путин захватил треть Донбасса.

"После начала полномасштабной войны почти за 4 года они (россияне. - Ред.) захватили около 30% Донецкой области. Не всего Донбасса. Мы контролируем сейчас 32%. То есть, треть была взята им (Путиным. - Ред.) 10 лет назад. За годы войны, когда мы воюем полномасштабно, он взял только 30%. Это много, да, но он потери миллион людей.

Вот эта цена. И это почти 4 года. То есть если он говорит, что он через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому, представителю Виткоффу, он говорил, что он возьмет Донбасс до конца года. Он не возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион, а 2-3 миллиона трупов. Вот это цена этого", - пояснил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Донбасс является укрепленной частью.

"Если он выйдет и будет иметь весь Донбасс, кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти до Харькова? Там, где 1,5 млн человек. Харьков, он также всегда хотел Харьков, который стоял все 11 лет. Он на границе с Россией, он захочет оккупировать Харьков. ... И так же у него открывается путь к Днепру - индустриальному центру Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство, это серьезный вклад в ВВП государства", - добавил президент.

Автор: 

+12
Ну якшо ти, гнида, будеш дотримуватись діючого закону про мобілізацію - це у першу чергу - перевод фінансово-промислового сектору економіки на військові рейки, мобілізація у першу чергу держслужбовців, службовців мвд, сбу,набу, сапів, райадміністрацій, обладміністрацій - всіх твоїх шакалів і у останню чергу - звичайних громадян. Кого зараз бусіфікують - звичайних громадян за рахунок твоїх шакалів - он скіки мусорів на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
09.09.2025 11:17 Ответить
+11
про втрати українців він забув сказати!
09.09.2025 11:14 Ответить
+11
Якби ти не пропетляв 4 рази від повісток, то все було б по іншому і пуйло не захопив би 30%....
09.09.2025 11:15 Ответить
09.09.2025 11:12 Ответить
про втрати українців він забув сказати!
09.09.2025 11:14 Ответить
Да Татаров всех перестреляет!
09.09.2025 11:33 Ответить
шо воно меле? це так вояків Боневітк підбадьорює що шо це за пістьож неприкаяна?
09.09.2025 11:15 Ответить
Якби ти не пропетляв 4 рази від повісток, то все було б по іншому і пуйло не захопив би 30%....
09.09.2025 11:15 Ответить
Ну так зекодла поможет.
09.09.2025 11:16 Ответить
Тобто не окупували Донбас, це вже "перемога" ти що нюхаеш?
09.09.2025 11:17 Ответить
Ну якшо ти, гнида, будеш дотримуватись діючого закону про мобілізацію - це у першу чергу - перевод фінансово-промислового сектору економіки на військові рейки, мобілізація у першу чергу держслужбовців, службовців мвд, сбу,набу, сапів, райадміністрацій, обладміністрацій - всіх твоїх шакалів і у останню чергу - звичайних громадян. Кого зараз бусіфікують - звичайних громадян за рахунок твоїх шакалів - он скіки мусорів на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
09.09.2025 11:17 Ответить
А втрати кацапів хвилюють? - поки ні - лізуть
09.09.2025 11:17 Ответить
Лице людини з хронічним закрепом.😖
09.09.2025 11:18 Ответить
Якщо правильно читати повідомлення Боневтіка Позорно-Брехливого, то він говорить лядям, які залишилися на Донбасі і території Дніпропетровської області, що межує з Донецькою областю, що пуйло в цьому році не окупує, а зробить це через деякий період. Натякає їм, щоб аби втекли, або готувалися допомагати ворогу, якщо зібралися там залишатися.
Немає переможної риторики, що ми не дамо окупувати Донбас, а визволимо і те, що вже окуповано. 73%, то ви за це голосували у 2019 році, особливо мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей?
09.09.2025 11:19 Ответить
У всіх цих словах нема ніякого сенсу. В доповідях генштабу фігурує вже синельниковський напрямок замість покровського. Вони просуваються по дніпропетровщіні. Повільно, але просуваються.
09.09.2025 11:22 Ответить
09.09.2025 11:22 Ответить
***, яку фотку Патужному склєпали в фотошопі🤣 Просто цар Леонід відповідає: "Молон лабе"
🤡🤡🤡
09.09.2025 11:26 Ответить
Іміджмейкери намагаються нафотошопити те, чого нема і ніколи не буде у нєлоха тупорилого в душі.
09.09.2025 12:17 Ответить
09.09.2025 14:53 Ответить
За 30 відсотків Донбасу сша отримали 30 відсотків/серебряників проєкту "сахалін-1".
Правда, у 2022 р. американців вигнав путін, АЛЕ трампу обіцяє повернути назад за зняття санкцій. На додачу ще північний потік віддасть, який мерклі обіцяв!
09.09.2025 11:31 Ответить
А до чого тут американці, коли мова йде про Донбас? Хіба американці нам обіцяли вихід на кордони 1991 року? Хіба американці розміновували Чорнгар та акваторію Азовського моря? Чи американці відвели наші війська на Донбасі з 20 ділянок, які були укріплені в чисте поле? Чи американці знищили наші ракетні та ППО програми, а гроші закатали в асфальт? Потрібно речі називати своїми іменами і ім'я цьому посібнимку ворога - Боневтік Позорно-Брехливий. Кожного разу боти і дуполизи в коментарях повертають стрілки на США, німців, поляк, відводячи критику і реальність від свого Боневтіка. На виборах у 2019 році Боневтік не говорив, що ми переможемо ворога тільки виключно при допомозі США, а стукав себе копитом і кулаком в груди і всіх запевнив, що він сам знає як і закінчить війну нашою перемогою.
09.09.2025 11:42 Ответить
Диктатор ***** взагалі вже нічого не окупує, потрібно йти в контрнаступ та знищувати кацапів і звільняти усі українські території!
09.09.2025 11:32 Ответить
Тебе бота забули спитати, приїжджай з Польщі, чи слабо?
09.09.2025 13:13 Ответить
******* мать, якби я по-перше, не бот, а по-друге я забув тебе спитати що мені написати і куди мені приїжджати!
09.09.2025 13:18 Ответить
Без американців краще за будь-яких обставин!!!!!!!!!! Але позбутися їх, як і ка*апів, дуже важко!!!!!!!!!!
09.09.2025 11:33 Ответить
Без ідіотів краще.
09.09.2025 11:38 Ответить
Він би там весь помер за Крим...
Але за Донбас - это другое...
09.09.2025 11:35 Ответить
Все вірно сказав.
Ще б перестав призначати ручних кіндерсюрпризів на ключові посади, як то якогось 28-літнього ноунейма в РНБО, в якого всі близькі родичі у базі Миротворець...
Та взагалі б розпочав процедуру передачі влади Залужному. Тоді в українців з'явилась би хоч якась надія на перемогу над пітьмою.
09.09.2025 11:36 Ответить
Залужному? А чому не Порошенку?
09.09.2025 11:53 Ответить
Нічого особистого, лише безсторонній погляд:
тому що Порошенко асоціюється з "мінськом-1" і "мінськом-2", з "казанами" під Іловайськом і Дебальцевим, полоном наших моряків у Керченській протоці тощо (внутрішній аспект не чіпаємо), але головне - з поразкою на виборах тОму, на кому лежить основна вина в теперішній ситуації.
Тобто як не крути, в Петро Олексійович чітко асоціюється з поразкою, в не перемогою.
09.09.2025 12:30 Ответить
А з чим асоціювався у 2019 Зеленський, що за нього проголосувало аж 73%?
09.09.2025 12:38 Ответить
З тим, ким він насправді і був.
Як вбачається, люди, що тоді голосували за Зеленського, бачили в образі невойовничого коміка таку собі запоруку укріплення хиткого миру, коли війна від пітьми вже увірвалась в Україну і грюкала у всі двері. А разом з тим "миром" мали справдитись очікування про всезростаючий добробут, рзвиток та безпеку.
Тож, на цих настроях і була побудована вся політика зе-пацифізму, яка й призвела до катастрофи лютого 2022.
09.09.2025 13:02 Ответить
Наступне видіння Найвеличнішого Звиздуна після "путін не нападе, всі на шашлики", чи банальне овече читання тексту на суфлері не задумуючись що там?
09.09.2025 11:37 Ответить
Який на *** Донбас - Донеччина! Висловлюйся грамотно. Донбас (Донецький вугільний басейн) - це частини Донецької, Луганської, Ростовської та Дніпропетровської областей.
09.09.2025 11:38 Ответить
Квн-щикам (а також спортсменам і тп) заліки ставили за стрибання по сцені, а не за знання навчальної програми
09.09.2025 12:11 Ответить
Вони вже в Дніпрі і скоро сам Дніпро візьмуть. В цей дебіл все про Донбас ляля.
09.09.2025 11:41 Ответить
В якому вони Дніпрі,в річці біля лівого берега Херсонської області,хіба що,раки їх там жеруть.
09.09.2025 11:47 Ответить
На території Дніпровської обл.
09.09.2025 12:12 Ответить
скільки їх там,ви рахували? сьогодні є-завтра нема.
09.09.2025 12:40 Ответить
В Дніпрі вони давно карасєй годують.
09.09.2025 11:55 Ответить
Ідіот, і всі хто слухає цю маячню - кретини. Йде війна на виснаження, ви довбні коли рахуєте терміни на які розраховуєте що лбз буде більш-менш статичною ************** від ситуації яка була в попередні роки і робите проекцію на майбутнє. На сьогодні ситуація кардинально відрізняється від того що було раніше, і не в кращу сторону, і тенденція м яко кажучи нехороша і немає жодного фактору, який би дозволив сподіватися, що вона зміниться на краще. Тому не буде ніяких років, все буде залежати від того, коли виснаження дійде до кретичної межі, після цього почнуться майже неконтрольовані процеси. Хто цього не розуміє - або дибіл, або звичайний шматок лайна.
09.09.2025 11:51 Ответить
Та ще врахувати, що трампакс - агент кремля, і не відомо, що він може учудити, або санкції на Україну, або зброю для рашки…
09.09.2025 12:09 Ответить
Дебілу ясно, що ніхто не виводитиме війська з вільної Донеччини. Але, якщо порахувати просування ворога в місяць, те, що більшість чоловікоподібного населення України среться воювати, то йтиметься явно не про роки.
09.09.2025 11:52 Ответить
Ой ***! А погляд поставили - павєлітєль міров, не менше. Із штанів вилазять іміджмейкери. А чмо як було, так і залишається чмом
09.09.2025 12:06 Ответить
Фото треш, да пан Бутусов за що ж ти так почав йому відсмоктувати? Давно почав, був чоловіком, а ким став ти й сам розумієш...
09.09.2025 12:18 Ответить
А скільки піде життів наших щоб це утримати і завдати кацапам ці втрати ? Чи вони самі будуть дохнути ? Хто ти такий щоб розпоряджатись життям тих кого виловили на вулицях ?
09.09.2025 12:20 Ответить
Весь призов 2027 випущено за кордон, так що перспективи не райдужні
09.09.2025 13:21 Ответить
 
 