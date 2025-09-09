Путин не оккупирует Донбасс до конца года, на это уйдут годы и миллионные потери, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не пойдет на вывод своих войск из Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

"Всем нужно понять, что Путин не завоевал за 3 года 70% Донбасса - все это манипуляции", - отметил президент.

По словам Зеленского, в 2014 году Путин захватил треть Донбасса.

"После начала полномасштабной войны почти за 4 года они (россияне. - Ред.) захватили около 30% Донецкой области. Не всего Донбасса. Мы контролируем сейчас 32%. То есть, треть была взята им (Путиным. - Ред.) 10 лет назад. За годы войны, когда мы воюем полномасштабно, он взял только 30%. Это много, да, но он потери миллион людей.

Вот эта цена. И это почти 4 года. То есть если он говорит, что он через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому, представителю Виткоффу, он говорил, что он возьмет Донбасс до конца года. Он не возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион, а 2-3 миллиона трупов. Вот это цена этого", - пояснил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Донбасс является укрепленной частью.

"Если он выйдет и будет иметь весь Донбасс, кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти до Харькова? Там, где 1,5 млн человек. Харьков, он также всегда хотел Харьков, который стоял все 11 лет. Он на границе с Россией, он захочет оккупировать Харьков. ... И так же у него открывается путь к Днепру - индустриальному центру Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство, это серьезный вклад в ВВП государства", - добавил президент.

