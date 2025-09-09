Водителей призывают избегать движения по трассе от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов
Водителей призывают избегать участка Изюм - Славянск на трассе М-03 из-за угрозы дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
В службе призвали при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку.
"В связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники. Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска", - говорится в сообщении.
