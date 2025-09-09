РУС
Водителей призывают избегать движения по трассе от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов

харківщина

Водителей призывают избегать участка Изюм - Славянск на трассе М-03 из-за угрозы дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В службе призвали при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку.

"В связи с активизацией боевых действий на Лиманском направлении противник массово применяет ударные FPV-дроны для поражения как военной, так и гражданской техники. Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются установить огневой контроль над северными окраинами Славянска, - ОСГВ "Днепр"

Ситуація розвивається так, що скоро всі водії в Україні (через загрозу дронів) будуть петляти як зайці від лисиці.
09.09.2025 02:09 Ответить
Ну якщо немає кого закликати усунути загрозу дронів,залишається закликати водіїв не їздити.
09.09.2025 02:15 Ответить
Вчора там їхав. Очко репіло знатно
09.09.2025 02:34 Ответить
Где потужная Зеля сунула свое потужно рыло, там завжди потужная перемога. "Я не просто Главнокомандующий, я Верховный Главнокомандующий" втирал Бубочка журналистам. Огромный опыт сражений (а надо помнить, что кроме персонажа "президент" у него есть еще и персонаж "Наполеон") И видимо дроны будут скоро прилетать непосредственно его потужную дупу.
09.09.2025 06:19 Ответить
От якраз у ту дупу не прилетить нічого. Не для того пхали блазня у крісло президента України, щоб самі вони його й знищили. Кокнуть, звісно, однозначно, як небажаного свідка, але поки що торчок справляється відносно непогано у справі знищення України і українців, так що дупа ще деякий час буде ціла.
09.09.2025 06:42 Ответить
А зеленський, саме цією трасою, міндіча з приблудами95, вивозив з України??
09.09.2025 08:56 Ответить
кацапы у вас методычка заила - перевернить
09.09.2025 09:13 Ответить
 
 