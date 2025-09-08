Оккупанты пытаются установить огневой контроль над северными окраинами Славянска, - ОСГВ "Днепр"

Российские захватчики продолжают попытки установить огневой контроль над северными окраинами города Славянск Донецкой области и путями подхода к нему.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, может ли он подтвердить, что российские оккупанты продолжают попытки получить огневой контроль над северными окраинами Славянска и подъездами к нему, Бельский сказал:

"Да, я это могу подтвердить. У оккупантов стояла и стоит задача на весенне-летнюю кампанию - это, условно говоря, мы не привязаны к календарям. По сути, летняя кампания сейчас еще продолжается".

Спикер отметил, что оккупанты ранее заявляли о намерении захватить всю Донецкую область, в частности крупные города Славянск, Краматорск, Покровск, Мирноград.

"И они очень хотят захватить Славянск. Тем более, с 2014 года Славянск - это для них фетиш своеобразный", - сказал Бельский.

Спикер рассказал, что захватчики пытаются обойти Лиман с разных направлений, чтобы впоследствии продвинуться в сторону Славянска.

"К самому Славянску они могут подойти, выходят с северо-востока, со стороны Северска, с северо-востока - это из Лимана, где они проявляют крайне серьезную активность. Пытались пробиться к нему - не получается, то они начинают и с юга пытаться прорваться, и с северо-запада: сначала взять Лиман и выйти напрямую уже на донецкий Райгородок, Николаевку и непосредственно к окраинам Славянска, или с севера через Святогорск спуститься вниз. Как варианты, через Краматорск - это уже с юга", - рассказал Бельский.

В то же время он отметил, что украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия россиян, однако давление врага усиливается.

Также спикер прокомментировал сообщения о якобы повышенной активности вражеских FPV-дронов на направлении Лиман-Райгородок-Славянск. По его словам, использование таких дронов со стороны оккупантов является постоянным, однако не наблюдалось значительного роста этого типа активности.

"Я бы не отметил, что оно (применение FPV-дронов врагом, - ред.) было особенно активным. Они постоянно применяют FPV обычные, и все больше FPV на оптоволокне",- добавил Бельский.

Напомним, что ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что в последние дни фиксируется высокая активность российских экипажей дронов по трассе Славянск-Изюм. За сутки там враг поразил около 10-ти единиц техники.

