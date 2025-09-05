РУС
Оккупанты начали активно обстреливать FPV-дронами трассу Славянск-Изюм, - DeepState. ФОТО

В последние дни фиксируется высокая активность российских экипажей дронов по трассе Славянск-Изюм. За сутки там враг поразил около 10-ти единиц техники.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"В частности, был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег даже гражданский автобус", - пишет проект.

В DeepState отмечают, что не является новостью то, что враг может осуществлять поражения за 25+ км от линии боевого соприкосновения, но упомянутые факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе.

Фото: DeepState

"В частности, враг воспользовался географическими аспектами, где проходит дорога и увидел возможность осуществлять поражение на высотах, где летать легче", - говорится в сообщении.

Военные призывают гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладки маршрутов.

Читайте также: Россияне осуществляют постоянные попытки просачивания в Купянск и пытаются закрепиться на окраинах, - DeepState

поки рожеві птахи не полетят на Москву доти нічого не змінется
05.09.2025 23:09
Цією трасою моя дружина не раз приїздила до мене в Лиман, Слов'янськ та відвозила мене в Дружківку... Кацапи поступово повзуть по нашій землі, а у Зє успіхи тільки в говномарафоні. От він підписав угоду про зброю в обмін на копалини. Результат: ні зброї, ні копалин. А як воно пихато заявляло: "Мені 42 роки і я не лох!"...
05.09.2025 23:45
рожеві птахи-фламінги, мільйон дронів, 3000 ракет, 30 безпекових угод, саміти миру, це такий саме фейк, як і "президент Голобородько"- ZEлений кремлівський скоморох... невже це досі не зрозуміло???
05.09.2025 23:31
Перекрийте рух цивільних по цій трасі, не грайтеся з кідарами, вони здадні тільки знищувати все живе навкруги.
05.09.2025 23:02 Ответить
поки рожеві птахи не полетят на Москву доти нічого не змінется
05.09.2025 23:09 Ответить
рожеві птахи-фламінги, мільйон дронів, 3000 ракет, 30 безпекових угод, саміти миру, це такий саме фейк, як і "президент Голобородько"- ZEлений кремлівський скоморох... невже це досі не зрозуміло???
05.09.2025 23:31 Ответить
Потрібно вже перестати жувати соплі і також зробити життя на Сосії а особливо в моцкві неможливим. Московські терористи повинні щохвилинно страждати щоб війна їм не казалась якоюсь далекою і якоюсь забавою.
05.09.2025 23:21 Ответить
ALEX SUROVV як завжди суров! І коментарі суворі
05.09.2025 23:26 Ответить
нова тактик кацапів, перебивати будь-яку логістику як військову так цивільну.
терорусія
05.09.2025 23:28 Ответить
Цією трасою моя дружина не раз приїздила до мене в Лиман, Слов'янськ та відвозила мене в Дружківку... Кацапи поступово повзуть по нашій землі, а у Зє успіхи тільки в говномарафоні. От він підписав угоду про зброю в обмін на копалини. Результат: ні зброї, ні копалин. А як воно пихато заявляло: "Мені 42 роки і я не лох!"...
05.09.2025 23:45 Ответить
Лиман... Скільки там навіки лишилося моїх друзів...
05.09.2025 23:47 Ответить
У кожного, за спиною, "свій" цвинтар... І, з кожним роком, він росте... Я Ігорька, там поховав, ще у у 85му... Навіть не дочекався народження "первістка" - дочка народилася , коли він уже загинув...
Для нас там вже місце є... Просто, ми дати не знаємо...
06.09.2025 04:06 Ответить
 
 