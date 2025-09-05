Оккупанты начали активно обстреливать FPV-дронами трассу Славянск-Изюм, - DeepState. ФОТО
В последние дни фиксируется высокая активность российских экипажей дронов по трассе Славянск-Изюм. За сутки там враг поразил около 10-ти единиц техники.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"В частности, был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег даже гражданский автобус", - пишет проект.
В DeepState отмечают, что не является новостью то, что враг может осуществлять поражения за 25+ км от линии боевого соприкосновения, но упомянутые факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе.
"В частности, враг воспользовался географическими аспектами, где проходит дорога и увидел возможность осуществлять поражение на высотах, где летать легче", - говорится в сообщении.
Военные призывают гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладки маршрутов.
