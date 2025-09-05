Окупанти почали активно обстрілювати FPV-дронами трасу Слов’янськ-Ізюм, - DeepState. ФОТО

Останніми днями фіксується висока активність російських екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм. За добу там ворог уразив близько 10-ти одиниць техніки.

"Зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив навіть цивільний автобус", - пише проєкт.

У DeepState зазначають, що не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але згадані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі.

Фото: DeepState

"Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше", - йдеться у повідомленні.

Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів.

