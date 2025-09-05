УКР
Окупанти почали активно обстрілювати FPV-дронами трасу Слов’янськ-Ізюм, - DeepState. ФОТО

Останніми днями фіксується висока активність російських екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм. За добу там ворог уразив близько 10-ти одиниць техніки.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив навіть цивільний автобус", - пише проєкт. 

У DeepState зазначають, що не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але згадані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі.

Фото: DeepState

"Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше", - йдеться у повідомленні.

Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів.

Читайте також: Росіяни здійснюють постійні спроби просочення в Куп’янськ і намагаються закріпитися на околицях, - DeepState

Донецька область (9501) Ізюм (344) дрони (5440) Харківська область (1561) Краматорський район (649) Ізюмський район (130) Слов’янськ (684) DeepState (259)
+13
рожеві птахи-фламінги, мільйон дронів, 3000 ракет, 30 безпекових угод, саміти миру, це такий саме фейк, як і "президент Голобородько"- ZEлений кремлівський скоморох... невже це досі не зрозуміло???
05.09.2025 23:31 Відповісти
+13
Цією трасою моя дружина не раз приїздила до мене в Лиман, Слов'янськ та відвозила мене в Дружківку... Кацапи поступово повзуть по нашій землі, а у Зє успіхи тільки в говномарафоні. От він підписав угоду про зброю в обмін на копалини. Результат: ні зброї, ні копалин. А як воно пихато заявляло: "Мені 42 роки і я не лох!"...
05.09.2025 23:45 Відповісти
+12
поки рожеві птахи не полетят на Москву доти нічого не змінется
05.09.2025 23:09 Відповісти
Перекрийте рух цивільних по цій трасі, не грайтеся з кідарами, вони здадні тільки знищувати все живе навкруги.
05.09.2025 23:02 Відповісти
Потрібно вже перестати жувати соплі і також зробити життя на Сосії а особливо в моцкві неможливим. Московські терористи повинні щохвилинно страждати щоб війна їм не казалась якоюсь далекою і якоюсь забавою.
05.09.2025 23:21 Відповісти
ALEX SUROVV як завжди суров! І коментарі суворі
05.09.2025 23:26 Відповісти
нова тактик кацапів, перебивати будь-яку логістику як військову так цивільну.
терорусія
05.09.2025 23:28 Відповісти
Лиман... Скільки там навіки лишилося моїх друзів...
05.09.2025 23:47 Відповісти
У кожного, за спиною, "свій" цвинтар... І, з кожним роком, він росте... Я Ігорька, там поховав, ще у у 85му... Навіть не дочекався народження "первістка" - дочка народилася , коли він уже загинув...
Для нас там вже місце є... Просто, ми дати не знаємо...
06.09.2025 04:06 Відповісти
 
 