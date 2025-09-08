Окупанти намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська, - ОСУВ "Дніпро"

Російські загарбники продовжують спроби встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов’янськ Донецької області та шляхами підходу до нього.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи він може підтвердити, що російські окупанти продовжують спроби отримати вогневий контроль над північними околицями Словʼянська та підʼїздами до нього, Бєльський сказав:

"Так, я це можу підтвердити. В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію – це, умовно кажучи, ми не прив'язані до календарів. По суті, літня кампанія зараз ще триває".

Речник зазначив, що окупанти раніше заявляли про намір захопити всю Донецьку область, зокрема великі міста Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград.

"І вони дуже хочуть захопити Слов'янськ. Тим більше, з 2014 року Слов'янськ – це для них фетиш своєрідний", - сказав Бєльський.

Речник розповів, що загарбники намагаються обійти Лиман з різних напрямків, аби згодом просунутися в бік Слов’янська.

"До самого Слов'янська вони можуть підійти, виходять з північного сходу, з боку Сіверська, з північного сходу – це з Лиману, де вони виявляють вкрай серйозну активність. Намагалися пробитися до нього – не виходить, то вони починають і з півдня намагатися прорватися, і з північного заходу: спочатку взяти Лиман і вийти напряму вже на донецький Райгородок, Миколаївку і безпосередньо до околиць Слов'янська, або з півночі через Святогірськ спутитися вниз. Як варіанти, через Краматорськ – це вже з півдня", – розповів Бєльський.

Водночас він зауважив, що українські захисники успішно стримують наступальні дії росіян, однак тиск ворога посилюється.

Також речник прокоментував повідомлення про нібито підвищену активність ворожих FPV-дронів на напрямку Лиман–Райгородок–Слов’янськ. За його словами, використання таких дронів з боку окупантів є постійним, однак не спостерігалося значного зростання цього типу активності.

"Я б не відзначив, що воно (застосування FPV-дронів ворогом, - ред.) було особливо активним. Вони постійно застосовують FPV звичайні, і все більше FPV на оптоволокні",- додав Бєльський.

Нагадаємо, що раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що останніми днями фіксується висока активність російських екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм. За добу там ворог уразив близько 10-ти одиниць техніки.

