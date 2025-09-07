Активізація обстрілів цивільної траси біля Слов’янська не становить загрози для міста, - ОСУВ "Дніпро"

Наразі біля Слов'янська є близько п'яти шляхів, якими можна підвозити боєприпаси та провізію до міста.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, коментуючи питання про активізацію атак з боку росіян на трасу Слов'янськ-Ізюм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що вони (росіяни. - Ред.) атакують цивільну трасу не дивно, бо вони не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Звісно, це прикро, але Слов'янську це не загрожує. У Слов'янську логістичний шлях, по якому він живиться (це підвоз снарядів, харчування), далі йде на схід і на південь для оборони наших військ, там є понад п'ять шляхів, за якими можуть підвозитися боєприпаси, харчі, вода", - сказав він.

Водночас Бєльський поінформував про ситуацію поблизу Покровська. Зокрема, він зазначив, що через населений пункт Перше Травня інфільтруються російські штурмові групи - по одному - два бійці. За його словами, перед ними не стоїть завдання вступати в бої, вони мають увійти в саме місто.

"Я би сказав, що їхня кількість у самому Покровську не становить критичної загрози. Збройні сили України вираховують і знищують більшість груп", - зазначив він.

Окрім цього, речник повідомив, що третина від бойових зіткнень, що відбулися вчора, припала на Покровський напрямок - 52 штурмові дії. Він констатував, що захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для росіян найважливішою ціллю.

Бєльський зазначив, що протяжність лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, від Удачного і Котлиного на південному заході від Покровська до верхньої частини так званого Добропільського виступу складає 87 км. На тій ділянці російські окупанти вже накопичили під 100 000 людей.