Активізація обстрілів цивільної траси біля Слов’янська не становить загрози для міста, - ОСУВ "Дніпро"
Наразі біля Слов'янська є близько п'яти шляхів, якими можна підвозити боєприпаси та провізію до міста.
Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, коментуючи питання про активізацію атак з боку росіян на трасу Слов'янськ-Ізюм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, що вони (росіяни. - Ред.) атакують цивільну трасу не дивно, бо вони не дотримуються міжнародного гуманітарного права. Звісно, це прикро, але Слов'янську це не загрожує. У Слов'янську логістичний шлях, по якому він живиться (це підвоз снарядів, харчування), далі йде на схід і на південь для оборони наших військ, там є понад п'ять шляхів, за якими можуть підвозитися боєприпаси, харчі, вода", - сказав він.
Водночас Бєльський поінформував про ситуацію поблизу Покровська. Зокрема, він зазначив, що через населений пункт Перше Травня інфільтруються російські штурмові групи - по одному - два бійці. За його словами, перед ними не стоїть завдання вступати в бої, вони мають увійти в саме місто.
"Я би сказав, що їхня кількість у самому Покровську не становить критичної загрози. Збройні сили України вираховують і знищують більшість груп", - зазначив він.
Окрім цього, речник повідомив, що третина від бойових зіткнень, що відбулися вчора, припала на Покровський напрямок - 52 штурмові дії. Він констатував, що захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації залишається для росіян найважливішою ціллю.
Бєльський зазначив, що протяжність лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, від Удачного і Котлиного на південному заході від Покровська до верхньої частини так званого Добропільського виступу складає 87 км. На тій ділянці російські окупанти вже накопичили під 100 000 людей.
Дадада. Можна туди сім'ями переїжджати жити. Нічого критичного.
Прикро, шо йовбодоби говорящі жопами сидять за великі держзарплати і ротом ригають за бабки