Новини Обстріли Донеччини
Рашисти вдарили fpv-дроном по мікроавтобусу в Слов’янську: загинула людина, 5 осіб поранені

FPV-дрони атакували Миколаївщину

Зранку 7 вересня 2025 року, близько 7:20, війська РФ завдали удару по Словʼянську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий fpv-дрон влучив у мікроавтобус.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ударів на Донеччині: четверо загиблих і один поранений, пошкоджено 47 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - наголошує очільник міста.

обстріл (30714) Донецька область (9508) Краматорський район (653) Слов’янськ (684)
Що ви граєтеся з людськими життями, тільки на днях писав що потрібно перекривати трасу для цивільних на Ізюм.
07.09.2025 12:00 Відповісти
Якщо через Лісовий, все одно прийдеться вискакувати на трасу. Можна ще далі, якщо через Черкаське. Але там теж літають.
Інакше тоді кругом через Барвінкове. І далі по дорозі бойової слави. Не знаю, може трохи підрівняли за ці роки, але тоді, в 22-му, через Комишоваху ми могли проїхати лише на бехі, і то акуратно, бо все було заміновано ТМками.
07.09.2025 12:49 Відповісти
Вже он речник виригав, що це прикро, але нічого критичного
07.09.2025 13:27 Відповісти
07.09.2025 12:44 Відповісти
 
 