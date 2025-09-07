Рашисти вдарили fpv-дроном по мікроавтобусу в Слов’янську: загинула людина, 5 осіб поранені

Зранку 7 вересня 2025 року, близько 7:20, війська РФ завдали удару по Словʼянську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий fpv-дрон влучив у мікроавтобус.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.

"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - наголошує очільник міста.