Рашисти вдарили fpv-дроном по мікроавтобусу в Слов’янську: загинула людина, 5 осіб поранені
Зранку 7 вересня 2025 року, близько 7:20, війська РФ завдали удару по Словʼянську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожий fpv-дрон влучив у мікроавтобус.
Внаслідок атаки одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.
"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.
Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - наголошує очільник міста.
Інакше тоді кругом через Барвінкове. І далі по дорозі бойової слави. Не знаю, може трохи підрівняли за ці роки, але тоді, в 22-му, через Комишоваху ми могли проїхати лише на бехі, і то акуратно, бо все було заміновано ТМками.