Наслідки ворожих ударів на Донеччині: четверо загиблих і один поранений, пошкоджено 47 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж 5 вересня зафіксовано 2091 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Під російським вогнем перебували 18 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Білокузьминівка, Дмитроколине, Донецьке, Кучерів Яр, Новосамарське, Новосергіївка, Новостепанівка, Очеретине, Роздолля.



Унаслідок атак руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.



Троє загиблих – у Сіверську, який війська РФ накрили з артилерії.

По Білицькому росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" – вбили цивільну особу. У Добропіллі пошкоджено нежитлове приміщення.



Одну людину поранено в Олексієво-Дружківці, по якій ворог вдарив з РСЗВ "Смерч". Пошкоджено господарську споруду.

На Костянтинівку окупанти скинули 5 бомб "КАБ-250", пошкодили 1 багатоквартирний і 6 приватних будинків, лікарню. У Білокузьминівці внаслідок влучання FPV-дрона руйнувань зазнали два приватні будинки.

У Дружківці ворожий FPV-дрон атакував підприємство. У Лимані пошкоджено два приватні будинки. На околицях Слов’янська через дронову атаку пошкоджено автомобілі. У Донецькому Миколаївської ТГ FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Олександрівську громаду атакували шість БпЛА "Герань-2": у Роздоллі пошкоджено 10 приватних будинків і 4 господарських споруди, у Дмитроколиному – 4 приватних оселі і дві нежитлові споруди, у Новостепанівці – нежитлове приміщення.

Трьома БпЛА "Герань-2" Росія обстріляла Новодонецьку громаду: у Новосергіївці пошкоджено приватну оселю й дві господарських споруди, у Новосамарському – приватний будинок і три господарські споруди.















