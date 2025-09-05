Доба на Донеччині: п’ятеро загиблих і двоє поранених, ворог 40 разів атакував область. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську зруйновано будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено авто, у Дробишевому — адмінбудівлю, у Яровій — 5 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Новосергіївці Новодонецької громади зруйновано будинок і 2 господарчі споруди. У Старорайському Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці загинули 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 склади і 2 господарчі споруди. У Костянтинівці 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, лікарню і приватний будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 316 людей, зокрема 47 дітей.







