Обстріли Донеччини
Росіяни скинули 6 авіабомб на лікарню в Костянтинівці та на Іллінівку: двоє загиблих

Костянтинівка 4.09.2025

 У четвер, 4 вересня, російські окупаційні війська скинули три авіаційні бомби на Костянтинівську лікарню в Донецькій області, і ще 3 - на Іллінівку. Загинуло дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Костянтинівка

"Костянтинівська лікарня — чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", - написав Філашкін.

Також дивіться: Доба на Донеччині: росіяни вбили 11 людей і 16 поранили, під обстрілами перебували два райони області. ФОТОрепортаж

Іллінівка

Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.

Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Дружківку на Донеччині: постраждали 7 осіб, зокрема 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж

лікарня (1375) Донецька область (9492) Краматорський район (644) Іллінівка (32) Костянтинівка (447)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гинуть безнивинні люди ,ворог все руйнує ,на жаль відповіді по ворожих містах немає.
показати весь коментар
04.09.2025 15:19 Відповісти
хтось з місцевих десь, "каму нада" стуконув, що в лікарні - військові базуються! там в канстахі, та й окрузі, через раз ждуни тільки і залишились, які й корегують! три місяці тому, поруч з будинком моєї однокласниці, на короткий час стали українські військові і поділились з нею страрлінком. во на там була в захваті що має сіть! і я їй зразу написав - тікай! навколо тебе купа ждунів-коригувальників!!! зараз після першого ж доносу, де стоять військові, парашники накриють весь "квадрат" заразом з твоїм будинком!!! "нє нагнєтай!" (С) довести інше - неможливо було!!! військові встигли з'їхати. але ждуни встигли коректонути. і вже за кілька годин, не стало, ані "дєвочкі которой нёс потфель", ані її матушки, а ні її хати. і, думаю, двох котів, за якими вона так переживала, під тими ж хатніми залишками (( вроді- прямий прилёт!
показати весь коментар
04.09.2025 15:39 Відповісти
 
 