Росіяни скинули 6 авіабомб на лікарню в Костянтинівці та на Іллінівку: двоє загиблих
У четвер, 4 вересня, російські окупаційні війська скинули три авіаційні бомби на Костянтинівську лікарню в Донецькій області, і ще 3 - на Іллінівку. Загинуло дві людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Костянтинівка
"Костянтинівська лікарня — чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", - написав Філашкін.
Іллінівка
Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися.
