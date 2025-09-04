Росіяни скинули 6 авіабомб на лікарню в Костянтинівці та на Іллінівку: двоє загиблих

У четвер, 4 вересня, російські окупаційні війська скинули три авіаційні бомби на Костянтинівську лікарню в Донецькій області, і ще 3 - на Іллінівку. Загинуло дві людини.

Костянтинівка

"Костянтинівська лікарня — чергова "військова" мішень російських окупантів. Сьогодні вони прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі — це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", - написав Філашкін.

Іллінівка

Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.

Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

