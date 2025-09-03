Рашисти обстріляли Дружківку на Донеччині: постраждали 7 осіб, зокрема 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж
Російські війська вночі обстріляли Дружківку на Донеччині із РСЗВ "Смерч". Під ударом - багатоквартирні житлові будинки.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ударів РФ постраждали 7 цивільних: четверо чоловіків віком 42, 49, 51, 76 роки, дві 65 й 71-річні жінки, а також 16-річна дівчина.
"Серед потерпілих опинилась ціла родина - дружина та чоловік, його сестра і племінник. У постраждалих діагностовано мінно-вибухову травму, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено 5 житлових будинків.
