Рашисти атакували Київщину "шахедами": сталася пожежа між будинками у Вишгороді

Російські окупанти в ніч проти 3 вересня атакували Київську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Микола Калашник.

Повітряна тривога тривала всю ніч. В області сили ППО збили ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

"У Вишгороді унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння між багатоквартирними житловими будинками. Пожежа оперативно ліквідована. Пошкоджено скління 28 квартир, один автомобіль. Ще одне авто повністю вигоріло.



Також пошкоджено скління закладу освіти - дитячого садка", - йдеться в повідомленні.

Оперативні служби фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Читайте: Війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті (оновлено). ФОТОрепортаж