Рашисты атаковали Киевщину "шахедами": произошел пожар между домами в Вышгороде

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали Киевскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области силы ПВО сбили вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

"В Вышгороде в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждено остекление 28 квартир, один автомобиль. Еще одно авто полностью выгорело.



Также повреждено остекление учебного заведения - детского сада", - говорится в сообщении.

Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Читайте: Войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье (обновлено). ФОТОрепортаж