РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину
716 1

Рашисты атаковали Киевщину "шахедами": произошел пожар между домами в Вышгороде

Атака шахидов на Киевскую область 3 сентября. Что известно о последствиях?

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали Киевскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области силы ПВО сбили вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Вышгороде в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждено остекление 28 квартир, один автомобиль. Еще одно авто полностью выгорело.

Также повреждено остекление учебного заведения - детского сада", - говорится в сообщении.

Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Читайте: Войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4315) обстрел (29323) Вышгород (81) Вышгородский район (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не тільки садка.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:26 Ответить
 
 