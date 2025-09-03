Рашисты атаковали Киевщину "шахедами": произошел пожар между домами в Вышгороде
Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали Киевскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области силы ПВО сбили вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
"В Вышгороде в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждено остекление 28 квартир, один автомобиль. Еще одно авто полностью выгорело.
Также повреждено остекление учебного заведения - детского сада", - говорится в сообщении.
Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия вражеской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проверка на вшивость
показать весь комментарий03.09.2025 09:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль