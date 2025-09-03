Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры на Прикарпатье (обновлено). ФОТОрепортаж
Этой ночью, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.
Об этом сообщила в телеграм-канале председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, целью стал объект инфраструктуры.
"Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют масштабный пожар, возникший в результате российских обстрелов.
В частности, возник пожар складских помещений на 3 очагах на общей площади около 9 тыс. кв.
Спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается.
Пострадавших нет.
На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.
Напомним, под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль