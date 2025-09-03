Войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры на Прикарпатье (обновлено). ФОТОрепортаж

Этой ночью, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.

Об этом сообщила в телеграм-канале председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, целью стал объект инфраструктуры.

"Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют масштабный пожар, возникший в результате российских обстрелов.

Фото: ДСНС

В частности, возник пожар складских помещений на 3 очагах на общей площади около 9 тыс. кв.

Спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается.

Пострадавших нет.

На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.

