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Новини Обстріли Івано-Франківщині
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Росіяни атакували Івано-Франківщину "шахедами": пошкоджено будівлі та авто

РФ атакувала Івано-Франківщину шахедами. Що відомо

Російські безпілотники вранці атакували Івано-Франківщину, працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району", - зазначила вона.

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РФ атакувала Івано-Франківщину шахедами. Що відомо

Автор: 

обстріл (28973) Івано-Франківська область (956) Коломийський район (1)


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Телеграм-канали повідомляють, що атакований Житомир та передмістя. Чути вибухи та видно стовпи чорного диму, що здіймається до неба.
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23.05.2025 08:59 Відповісти
Кацапи счолота не мислима та розум мають відключають інтернет особливо телеграм а у нас попереджають де тцк куди військова техніка йде Від того що читатимуть книжки і працюватимуть нікому погано не буде бо всі купили телефони від малого до старого вмить блохерами стали експердами на дивані всім радять одне одного обсерає треба щоб робили сапки в руки і на буряки ні сміття збирать по річках пливе траву косить а головне розумні книжки чітать
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23.05.2025 09:19 Відповісти
Тисячі кілометрів через всю Україну пролетіло це чудо деренчливе і не могли завалить..
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23.05.2025 09:20 Відповісти
Чому на них сітки не скидують. Там же наче лопасті замість реактивного двигуна
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23.05.2025 10:06 Відповісти
 
 