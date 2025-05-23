Росіяни атакували Івано-Франківщину "шахедами": пошкоджено будівлі та авто
Російські безпілотники вранці атакували Івано-Франківщину, працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району", - зазначила вона.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галина Гойс #601847
показати весь коментар23.05.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sergej
показати весь коментар23.05.2025 09:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Zahar Kindrat
показати весь коментар23.05.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Юрий Петров #225294
показати весь коментар23.05.2025 10:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль