Росіяни атакували Івано-Франківщину "шахедами": пошкоджено будівлі та авто

Російські безпілотники вранці атакували Івано-Франківщину, працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району", - зазначила вона.

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