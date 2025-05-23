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Новости Обстрелы Ивано-Франковщины
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Россияне атаковали Ивано-Франковскую область "шахедами": повреждены здания и автомобили

РФ атаковала Ивано-Франковскую область шахедами. Что известно

Российские беспилотники утром атаковали Ивано-Франковскую область, работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководительница области Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района", - отметила она.

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РФ атаковала Ивано-Франковскую область шахедами. Что известно

Автор: 

обстрел (27652) Ивано-Франковская область (926) Коломыйский район (1)


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Телеграм-канали повідомляють, що атакований Житомир та передмістя. Чути вибухи та видно стовпи чорного диму, що здіймається до неба.
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23.05.2025 08:59 Ответить
Кацапи счолота не мислима та розум мають відключають інтернет особливо телеграм а у нас попереджають де тцк куди військова техніка йде Від того що читатимуть книжки і працюватимуть нікому погано не буде бо всі купили телефони від малого до старого вмить блохерами стали експердами на дивані всім радять одне одного обсерає треба щоб робили сапки в руки і на буряки ні сміття збирать по річках пливе траву косить а головне розумні книжки чітать
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23.05.2025 09:19 Ответить
Тисячі кілометрів через всю Україну пролетіло це чудо деренчливе і не могли завалить..
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23.05.2025 09:20 Ответить
Чому на них сітки не скидують. Там же наче лопасті замість реактивного двигуна
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23.05.2025 10:06 Ответить
 
 