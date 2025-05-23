Россияне атаковали Ивано-Франковскую область "шахедами": повреждены здания и автомобили
Российские беспилотники утром атаковали Ивано-Франковскую область, работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила руководительница области Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района", - отметила она.
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Галина Гойс #601847
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Sergej
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