Россияне атаковали Ивано-Франковскую область "шахедами": повреждены здания и автомобили

Российские беспилотники утром атаковали Ивано-Франковскую область, работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководительница области Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района", - отметила она.

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