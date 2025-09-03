Війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ціллю став обʼєкт інфраструктури.

"Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росіяни атакували Івано-Франківщину "шахедами": пошкоджено будівлі та авто

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на 3 осередках на загальній площі близько 9 тис.кв.м.

Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває.

Постраждалих немає.

На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки