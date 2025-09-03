Рашисты обстреляли Дружковку в Донецкой области: пострадали 7 человек, в том числе 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью обстреляли Дружковку в Донецкой области из РСЗО "Смерч". Под ударом - многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ударов РФ пострадали 7 гражданских: четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51, 76 лет, две 65 и 71-летние женщины, а также 16-летняя девушка.

"Среди пострадавших оказалась целая семья - жена и муж, его сестра и племянник. У пострадавших диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Повреждены 5 жилых домов.

Фото: Прокуратура Донецкой области

