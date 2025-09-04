Доба на Донеччині: росіяни вбили 11 людей і 16 поранили, під обстрілами перебували два райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю; у Калениках 1 людина загинула, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади пошкоджено гараж і майстерню. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків. У Дружківці поранено 7 людей, пошкоджено Нову пошту, крамницю і кав'ярню. У Костянтинівці 9 людей загинули і 7 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 10 приватні будинки, крамницю, торговий центр, 5 торгових павільйонів і 2 автівки.

Фото: Начальник ОВА Вадим Філашкін / телеграм-канал

Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і авто.



Як зазначається, загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 72 дитини.

