УКР
Удари по Костянтинівці
594 3

9 людей загинули і 7 поранені внаслідок ворожих обстрілів Костянтинівки. ФОТО

Сьогодні, 3 вересня, російські війська атакували з артилерії та FPV-дронами Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Костянтинівки 3 вересня

Так, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії. Унаслідок атаки загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення дістали шестеро осіб.

Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю, торговий центр і 5 торгових павільйонів.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках. Унаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

Рашисти обстріляли Дружківку на Донеччині: постраждали 7 осіб, зокрема 16-річна дівчина.

"Замахи на життя цивільних - це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців — це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив начальник ОВА.

обстріл (30655) Донецька область (9486) Краматорський район (643) Костянтинівка (446)
Черговий злочин рашиських варварів і так кожен день ,це вже якою треба бути кінченою мерзотою ,що б свідомо воювати з мирним населенням.
03.09.2025 18:25 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим.
03.09.2025 18:29 Відповісти
 
 