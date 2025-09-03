9 людей загинули і 7 поранені внаслідок ворожих обстрілів Костянтинівки. ФОТО

Сьогодні, 3 вересня, російські війська атакували з артилерії та FPV-дронами Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії. Унаслідок атаки загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення дістали шестеро осіб.

Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамницю, торговий центр і 5 торгових павільйонів.



Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках. Унаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Дружківку на Донеччині: постраждали 7 осіб, зокрема 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж

"Замахи на життя цивільних - це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців — це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив начальник ОВА.