9 человек погибли и 7 ранены вследствие вражеских обстрелов Константиновки. ФОТО

Сегодня, 3 сентября, российские войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами Константиновку на Донетчине, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. Вследствие атаки погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шесть человек.

Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.



Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям. Вследствие этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Дружковку в Донецкой области: пострадали 7 человек, в том числе 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж

"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул начальник ОВА.