РУС
Новости Фото Удары по Константиновке
1 183 3

9 человек погибли и 7 ранены вследствие вражеских обстрелов Константиновки. ФОТО

Сегодня, 3 сентября, российские войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами Константиновку на Донетчине, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Константиновки 3 сентября

В частности, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. Вследствие атаки погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шесть человек.

Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям. Вследствие этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Дружковку в Донецкой области: пострадали 7 человек, в том числе 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж

"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул начальник ОВА.

Автор: 

обстрел (29323) Донецкая область (10663) Краматорский район (634) Константиновка (1911)
Черговий злочин рашиських варварів і так кожен день ,це вже якою треба бути кінченою мерзотою ,що б свідомо воювати з мирним населенням.
03.09.2025 18:25 Ответить
Вічна пам'ять загиблим.
03.09.2025 18:29 Ответить
 
 