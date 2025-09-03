9 человек погибли и 7 ранены вследствие вражеских обстрелов Константиновки. ФОТО
Сегодня, 3 сентября, российские войска атаковали из артиллерии и FPV-дронами Константиновку на Донетчине, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
В частности, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. Вследствие атаки погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шесть человек.
Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.
Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям. Вследствие этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.
"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул начальник ОВА.
