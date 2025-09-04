216 тис. осіб залишаються на підконтрольній українській владі території Донеччини, - ОВА
На підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати 216 тисяч цивільних мешканців, дітей серед них - 15 830.
Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на території 18 громад, які визнані зоною активних бойових дій, проживають близько 17 тисяч цивільних мешканців, серед них 34 дитини.
За минулий тиждень за межі області виїхали самостійно або були евакуйовані 1830 жителів Донеччини, з яких було 309 дітей.
У семи населених пунктах чотирьох громад, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, залишаються проживати 1885 дітей.
Повідомляється, що за тиждень були евакуйовані 194 дитини з тих громад, де триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб.
