УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини Відео Евакуація з Донеччини
611 3

Нацполіція показала кадри евакуації маломобільних громадян з Костянтинівки. ВIДЕО

Нацполіція показала кадри евакуації маломобільних українців з Костянтинівки Донецької області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели патрульні батальйону Краматорська та Слов’янська спільно з колегами із поліції Донеччини.

Як зазначають правоохоронці, наразі громадяни, яким поліцейські надали допомогу з евакуацією, перебувають у безпечних місцях разом із близькими. "Під обстрілами чи у негоду — ми завжди поруч", - додали у поліції. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по ринку та житловому сектору Костянтинівки: троє загиблих та четверо поранених. ФОТОрепортаж

Нацполіція (15449) порятунок (125) евакуація (2407) Донецька область (9470) Краматорський район (639) Костянтинівка (444)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
велика подяка
показати весь коментар
01.09.2025 18:16 Відповісти
Люди уезжают навсегда, бросая все что нажито трудом. Просто жесть.

Остановить это можно только ракетно-бомбовыми ударами по городам нацистской россии.
Когда мы начнем давать отпор врагу по настоящему?
показати весь коментар
01.09.2025 18:17 Відповісти
Краще б показали, як ці менти воюють на фронті .. ой, пардон - вони ж не підготовлені і броньовані
показати весь коментар
01.09.2025 18:27 Відповісти
 
 