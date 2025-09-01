Нацполіція показала кадри евакуації маломобільних громадян з Костянтинівки. ВIДЕО

Нацполіція показала кадри евакуації маломобільних українців з Костянтинівки Донецької області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели патрульні батальйону Краматорська та Слов’янська спільно з колегами із поліції Донеччини.

Як зазначають правоохоронці, наразі громадяни, яким поліцейські надали допомогу з евакуацією, перебувають у безпечних місцях разом із близькими. "Під обстрілами чи у негоду — ми завжди поруч", - додали у поліції.

