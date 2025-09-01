РУС
Нацполиция показала кадры эвакуации маломобильных граждан из Константиновки. ВИДЕО

Нацполиция показала кадры эвакуации маломобильных украинцев из Константиновки на Донетчине. Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели патрульные батальона Краматорска и Славянска совместно с коллегами из полиции Донецкой области.

Как отмечают правоохранители, сейчас граждане, которым полицейские оказали помощь с эвакуацией, находятся в безопасных местах вместе с близкими. "Под обстрелами или в непогоду - мы всегда рядом", - добавили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по рынку и жилому сектору Константиновки: трое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

Нацполиция (16724) спасение (175) эвакуация (2166) Донецкая область (10647) Краматорский район (631) Константиновка (1909)
велика подяка
01.09.2025 18:16 Ответить
Люди уезжают навсегда, бросая все что нажито трудом. Просто жесть.

Остановить это можно только ракетно-бомбовыми ударами по городам нацистской россии.
Когда мы начнем давать отпор врагу по настоящему?
01.09.2025 18:17 Ответить
Краще б показали, як ці менти воюють на фронті .. ой, пардон - вони ж не підготовлені і броньовані
01.09.2025 18:27 Ответить
 
 