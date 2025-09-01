Нацполиция показала кадры эвакуации маломобильных граждан из Константиновки. ВИДЕО

Нацполиция показала кадры эвакуации маломобильных украинцев из Константиновки на Донетчине. Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели патрульные батальона Краматорска и Славянска совместно с коллегами из полиции Донецкой области.

Как отмечают правоохранители, сейчас граждане, которым полицейские оказали помощь с эвакуацией, находятся в безопасных местах вместе с близкими. "Под обстрелами или в непогоду - мы всегда рядом", - добавили в полиции.

