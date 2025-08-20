РФ нанесла удар по рынку и жилому сектору Константиновки: трое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области из РСЗО "Смерч".
Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.
Попадание зафиксировано по жилому сектору и местному рынку.
"В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.
В цілому - нормальні люди.
Звичайно, не без нюансів. Пару днів тому вечорі по Славіку прилетіло два іскандери. В цей час в гаражах між будинками якась сімейна компанія смажить шашлики. І звучить ця... (як її?) Чичеріна.
А я вже починав думати, якщо з вікна третього поверху їм туди закинути гранату - докину чи ні ))
Можемо підвезти.
За Лиманом висадимо, ближче до Колодязів. Твої "братушкі" самі тебе розберуть на молекули.