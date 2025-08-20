РФ нанесла удар по рынку и жилому сектору Константиновки: трое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание зафиксировано по жилому сектору и местному рынку.

"В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.

