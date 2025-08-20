РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
1 448 9

РФ нанесла удар по рынку и жилому сектору Константиновки: трое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области из РСЗО "Смерч".

Об этом сообщила прокуратура области, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание зафиксировано по жилому сектору и местному рынку.

"В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.

Читайте: "Укрпочта" закрывает все отделения в Константиновке на Донетчине

Последствия обстрела Константиновки Трое погибших
Последствия обстрела Константиновки Трое погибших
Последствия обстрела Константиновки Трое погибших
Последствия обстрела Константиновки Трое погибших

Автор: 

обстрел (29084) Донецкая область (10538) Краматорский район (594) Константиновка (1890)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін прішол і путін памог.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:08 Ответить
Переважна кількість корінних жителів Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська, Лимана є абсолютно проукраїнськими та в побуті між собою спілкуються нормальною українською.
В цілому - нормальні люди.

Звичайно, не без нюансів. Пару днів тому вечорі по Славіку прилетіло два іскандери. В цей час в гаражах між будинками якась сімейна компанія смажить шашлики. І звучить ця... (як її?) Чичеріна.
А я вже починав думати, якщо з вікна третього поверху їм туди закинути гранату - докину чи ні ))
показать весь комментарий
20.08.2025 16:13 Ответить
шо ты чешешь, упоротое
показать весь комментарий
20.08.2025 16:25 Ответить
как пагодка в масквє, п***р?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:28 Ответить
та я в Славянске, чепуха
показать весь комментарий
20.08.2025 16:29 Ответить
І я в Славіку. Зустрітися хочеш, сєпар? До "братушек" хочеш?
Можемо підвезти.
За Лиманом висадимо, ближче до Колодязів. Твої "братушкі" самі тебе розберуть на молекули.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:33 Ответить
а шо сразу мы? сам недееспроможный?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:35 Ответить
ау?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:56 Ответить
справи значніше за слова. Що далі, рудий бабуін? Все теж Вальодя дрюг?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:26 Ответить
 
 