РФ вдарила по ринку та житловому сектору Костянтинівки: троє загиблих та четверо поранених. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч".
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
Влучання зафіксовано по житловому сектору та місцевому ринку.
"Внаслідок атаки від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В цілому - нормальні люди.
Звичайно, не без нюансів. Пару днів тому вечорі по Славіку прилетіло два іскандери. В цей час в гаражах між будинками якась сімейна компанія смажить шашлики. І звучить ця... (як її?) Чичеріна.
А я вже починав думати, якщо з вікна третього поверху їм туди закинути гранату - докину чи ні ))
Можемо підвезти.
За Лиманом висадимо, ближче до Колодязів. Твої "братушкі" самі тебе розберуть на молекули.