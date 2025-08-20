РФ вдарила по ринку та житловому сектору Костянтинівки: троє загиблих та четверо поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч".

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання зафіксовано по житловому сектору та місцевому ринку.

"Внаслідок атаки від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.

Читайте: "Укрпошта" закриває всі відділення у Костянтинівці на Донеччині








