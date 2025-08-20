УКР
1 603 9

РФ вдарила по ринку та житловому сектору Костянтинівки: троє загиблих та четверо поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч".

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання зафіксовано по житловому сектору та місцевому ринку.

"Внаслідок атаки від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.

Читайте: "Укрпошта" закриває всі відділення у Костянтинівці на Донеччині

обстріл (30409) Донецька область (9356) Краматорський район (601) Костянтинівка (425)
Коментувати
путін прішол і путін памог.
20.08.2025 16:08 Відповісти
Переважна кількість корінних жителів Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська, Лимана є абсолютно проукраїнськими та в побуті між собою спілкуються нормальною українською.
В цілому - нормальні люди.

Звичайно, не без нюансів. Пару днів тому вечорі по Славіку прилетіло два іскандери. В цей час в гаражах між будинками якась сімейна компанія смажить шашлики. І звучить ця... (як її?) Чичеріна.
А я вже починав думати, якщо з вікна третього поверху їм туди закинути гранату - докину чи ні ))
20.08.2025 16:13 Відповісти
шо ты чешешь, упоротое
20.08.2025 16:25 Відповісти
как пагодка в масквє, п***р?
20.08.2025 16:28 Відповісти
та я в Славянске, чепуха
20.08.2025 16:29 Відповісти
І я в Славіку. Зустрітися хочеш, сєпар? До "братушек" хочеш?
Можемо підвезти.
За Лиманом висадимо, ближче до Колодязів. Твої "братушкі" самі тебе розберуть на молекули.
20.08.2025 16:33 Відповісти
а шо сразу мы? сам недееспроможный?
20.08.2025 16:35 Відповісти
ау?
20.08.2025 16:56 Відповісти
справи значніше за слова. Що далі, рудий бабуін? Все теж Вальодя дрюг?
20.08.2025 16:26 Відповісти
 
 