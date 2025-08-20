"Укрпошта" закриває всі відділення у Костянтинівці на Донеччині

З міркувань безпеки "Укрпошта" вирішила закрити усі відділення у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важко це казати, але… сьогодні ми закриваємо наші відділення Укрпошти в Костянтинівці. Стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті", - йдеться в повідомленні.

За словами Смілянського, протягом тривалого часу у Костянтинівці залишалась лише "Укрпошта". Ні банків, ні інших поштових служб в місті вже не було. Російські окупанти знищували відділення "Укрпошти".

"Ми не залишаємо наших клієнтів. Наші відділення в Дружківці, Олексієво-Дружківці, розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів. Так само ми працюємо в Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився (майже всі). Звісно, ми щодня аналізуємо ситуацію й будемо діяти відповідно", - додав він.

