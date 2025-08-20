"Укрпошта" закрывает все отделения в Константиновке на Донетчине

Из соображений безопасности "Укрпошта" решила закрыть все отделения в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Очень трудно это говорить, но... сегодня мы закрываем наши отделения "Укрпошта" в Константиновке. Стало слишком опасно продолжать работу, и сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе", - говорится в сообщении.

По словам Смелянского, в течение длительного времени в Константиновке оставалась только "Укрпошта". Ни банков, ни других почтовых служб в городе уже не было. Российские оккупанты уничтожали отделения "Укрпошта".

"Мы не оставляем наших клиентов. Наши отделения в Дружковке, Алексеево-Дружковке, расположенные в 5-7 км от Константиновки, продолжают работать и обслуживать клиентов. Так же мы работаем в Доброполье, хотя рядом многие уже закрылись (почти все). Конечно, мы ежедневно анализируем ситуацию и будем действовать соответственно", - добавил он.

