Россияне обстреляли Константиновку - ранены два спасателя, повреждена пожарная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 августа в Константиновке на Донетчине вследствие российского обстрела повреждена пожарная часть, ранения получили двое спасателей.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ

"Вследствие российского обстрела ранены 2 спасателя, повреждена пожарная часть", - говорится в сообщении

Чрезвычайников доставили в медицинское учреждение.

"Это уже не первый случай, когда российские войска сознательно обстреливают спасателей. Такие атаки ставят под угрозу жизнь и здоровье тех, кто ежедневно спасает людей и ликвидирует последствия вражеских обстрелов. Несмотря на опасность, наши чрезвычайники продолжают выполнять свою работу - благодарим их за это!" - отметили в ведомстве.







