Сутки в Донецкой области: пятеро погибших и четверо раненых, разрушены 66 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российским обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

О последствиях российских обстрелов рассказали в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Так, под огнем находились города Белозерское, Доброполье, Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселки Новоселовка, Райское, Святогоровка, Яровая, села Веселая Гора, Гришино, Золотые Пруды, Красноторка, Мировое, Новоявленка.

В результате атак разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 51 жилой дом.

По Константиновке россияне нанесли 11 ударов - убили гражданское лицо, повредили многоквартирный и 2 частных дома, здание и 4 хозяйственные постройки.

Двое погибших и один раненый - в Райском Дружковской ТГ, которую оккупанты обстреляли РСЗО "Смерч" и двумя БпЛА "Герань-2". Повреждены 24 частных дома.

Обстрелы Донецкой области

В Святогоровке Добропольской ТГ в результате попадания БпЛА "Герань-2" погибли двое мирных жителей, поврежден частный дом.

В Николаевке из-за атаки БпЛА "Молния-2" травмировано гражданское лицо, поврежден торговый павильон.

Славянск войска РФ обстреляли тремя БпЛА "Герань-3" - ранили человека, повредили 10 частных домов и автомобиль.

На Белозерское Россия сбросила бомбу "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома. В Мировом Белозерской ТГ три БпЛА "Герань-2" повредили 2 объекта инфраструктуры и гражданское авто.

Обстрелы Донецкой области

В Доброполье повреждены многоквартирный и частный дома, в Мирнограде - многоквартирный, в Гришино частный дом.

На Красноторку враг направил бомбу "КАБ-250" - повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка. В Веселой Горе дронами повреждены три частных дома, в Новоявленке - один.

Отмечается, что полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

