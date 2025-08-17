Сутки в Донецкой области: пятеро погибших и четверо раненых, разрушены 66 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российским обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
О последствиях российских обстрелов рассказали в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Так, под огнем находились города Белозерское, Доброполье, Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселки Новоселовка, Райское, Святогоровка, Яровая, села Веселая Гора, Гришино, Золотые Пруды, Красноторка, Мировое, Новоявленка.
В результате атак разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 51 жилой дом.
По Константиновке россияне нанесли 11 ударов - убили гражданское лицо, повредили многоквартирный и 2 частных дома, здание и 4 хозяйственные постройки.
Двое погибших и один раненый - в Райском Дружковской ТГ, которую оккупанты обстреляли РСЗО "Смерч" и двумя БпЛА "Герань-2". Повреждены 24 частных дома.
В Святогоровке Добропольской ТГ в результате попадания БпЛА "Герань-2" погибли двое мирных жителей, поврежден частный дом.
В Николаевке из-за атаки БпЛА "Молния-2" травмировано гражданское лицо, поврежден торговый павильон.
Славянск войска РФ обстреляли тремя БпЛА "Герань-3" - ранили человека, повредили 10 частных домов и автомобиль.
На Белозерское Россия сбросила бомбу "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома. В Мировом Белозерской ТГ три БпЛА "Герань-2" повредили 2 объекта инфраструктуры и гражданское авто.
В Доброполье повреждены многоквартирный и частный дома, в Мирнограде - многоквартирный, в Гришино частный дом.
На Красноторку враг направил бомбу "КАБ-250" - повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка. В Веселой Горе дронами повреждены три частных дома, в Новоявленке - один.
Отмечается, что полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
