Полицейские Роман Пеньков и Валентин Гавриш погибли во время атаки РФ на Святогорск. ФОТО

В Святогорске в Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей погибли двое полицейских, они попали под российский обстрел.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, автомобиль, на котором передвигались правоохранители, попал под вражеский обстрел. Смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.

Сообщается, что атака произошла сегодня около 4:45. Сотрудники полиции находились на дежурстве, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность.

"Капитан полиции Роман Пеньков родом из поселка Райгородок. Как участковый офицер полиции знал каждый сантиметр своей родной территории и первым приходил на помощь людям. У 41-летнего полицейского остались родители, жена и семилетняя дочь.

Старшему сержанту полиции Валентину Гавришу - навеки 29 лет. Он родился в Новоселовке на Лиманщине. В Нацполицию пришел в 2019 году, а с сентября 2021 года работает полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области. Был любящим сыном, братом и мужем.

Склоняем головы в связи с невосполнимой утратой. Глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказали в полиции.