Полицейские Олег Бабичев, Дмитрий Гаврик и Роман Хомайко погибли в результате вражеского авиаудара на Донетчине. ФОТО

Донетчина потеряла трех полицейских, жизнь бойцов батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области оборвалась 11 августа. Во время выполнения боевого задания они подверглись смертельному авиаудару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что о погибших известно?

Капитан полиции Олег Бабичев по кличке Лего - уроженец Константиновки. Работал старшим дознавателем в местном отделе полиции, а недавно вступил в стрелковый батальон. У 35-летнего защитника остались родители.

Майор полиции Дмитрий Гаврик с позывным Гриф - из Славянска, ему было 33 года. До того, как стать воином, он нес службу в должности полицейского офицера громады в Краматорском районном управлении полиции. Без любящего сына и мужа остались родители и жена, без папы - пятилетний сын.

Капитан полиции Роман Хомайко по кличке Хамер родился в Енакиево, которое сейчас оккупировано войсками РФ. До вступления в стрелковый батальон занимал должность старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Бахмутского РВП. Правоохранителю - навеки 36 лет, у него остались родители и жена.

"Полиция Донетчины - в трауре из-за невосполнимой потери. Наши собратья Олег, Дмитрий и Роман отдали за родную землю самое ценное - жизнь. Мужественные, непокоренные, первые там, где нужна помощь, - они навеки в сердцах. Навсегда в строю.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.