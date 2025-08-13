Поліцейські Олег Бабічев, Дмитро Гаврик і Роман Хомайко загинули внаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. ФОТО

Донеччина втратила трьох поліцейських. Життя бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області обірвалось 11 серпня. Під час виконання бойового завдання вони зазнали смертельного авіаудару.

Що про загиблих відомо?

Капітан поліції Олег Бабічев на псевдо Лего – уродженець Костянтинівки. Працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. У 35-річного захисника залишились батьки.

Майор поліції Дмитро Гаврик з позивним Гріф – зі Слов’янська, йому було 33 роки. До того, як стати воїном, він ніс службу на посаді поліцейського офіцера громади в Краматорському районному управлінні поліції. Без люблячого сина та чоловіка залишились батьки й дружина, без тата - п’ятирічний син.

Капітан поліції Роман Хомайко на псевдо Хамер народився в Єнакієвому, яке зараз окуповано військами РФ. До вступу у стрілецький батальйон обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бахмутського РВП. Правоохоронцю – навіки 36 років, у нього залишились батьки й дружина.

"Поліція Донеччини - у жалобі через непоправну втрату. Наші побратими Олег, Дмитро та Роман віддали за рідну землю найцінніше - життя. Мужні, нескорені, перші там, де потрібна допомога, – вони навіки в серцях. Назавжди в строю.

Глибокі співчуття рідним і близьким полеглих", - йдеться у повідомленні.