Поліцейські Олег Бабічев, Дмитро Гаврик і Роман Хомайко загинули внаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. ФОТО

Донеччина втратила трьох поліцейських. Життя бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області обірвалось 11 серпня. Під час виконання бойового завдання вони зазнали смертельного авіаудару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що про загиблих відомо?

Капітан поліції Олег Бабічев на псевдо Лего – уродженець Костянтинівки. Працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. У 35-річного захисника залишились батьки.

Олег Бабічев

Майор поліції Дмитро Гаврик з позивним Гріф – зі Слов’янська, йому було 33 роки. До того, як стати воїном, він ніс службу на посаді поліцейського офіцера громади в Краматорському районному управлінні поліції. Без люблячого сина та чоловіка залишились батьки й дружина, без тата - п’ятирічний син.

Дмитро Гаврик

Капітан поліції Роман Хомайко на псевдо Хамер народився в Єнакієвому, яке зараз окуповано військами РФ. До вступу у стрілецький батальйон обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бахмутського РВП. Правоохоронцю – навіки 36 років, у нього залишились батьки й дружина.

Роман Хомайко

"Поліція Донеччини - у жалобі через непоправну втрату. Наші побратими Олег, Дмитро та Роман віддали за рідну землю найцінніше - життя. Мужні, нескорені, перші там, де потрібна допомога, – вони навіки в серцях. Назавжди в строю.

Глибокі співчуття рідним і близьким полеглих", - йдеться у повідомленні.

Царство Небесне.
13.08.2025 13:10 Відповісти
Нещадна війна… вбивці кацапські, будьте прокляті!
13.08.2025 13:14 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
13.08.2025 13:43 Відповісти
Сум...
13.08.2025 13:46 Відповісти
Царство НЕбесне Героям-справжнім громадянам України!!
13.08.2025 14:06 Відповісти
Царство небесне та вічна пам'ять полеглим.
13.08.2025 14:07 Відповісти
Царство небесное погибшим и соболезнования родным
13.08.2025 14:22 Відповісти
13.08.2025 14:44 Відповісти
Героям слава! Честь!
Близьким та побратимам співчуття((.
13.08.2025 14:47 Відповісти
 
 