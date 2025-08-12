Священник ПЦУ Юрій Волик загинув у стрілецькому бою, героїчно прикриваючи побратимів. ФОТО
Священник ПЦУ родом із Тростянця Юрій Волик загинув у стрілецькому бою на фронті, захищаючи Україну.
Про це пише у фейсбуку священник Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Героїчно прикриваючи своїх побратимів у стрілецькому бою, загинув священник ПЦУ із Тростянця, отець Юрій Волик. Тепер Він в обіймах Бога у світлому місці!", - йдеться у дописі.
"PS: Коли вас запитають, у чому різниця між священниками ПЦУ і УПЦ, то згадайте отця Юрія! Священники ПЦУ прикриють наших воїнів собою, а священники УПЦ здадуть їхні позиції ворогу…", - додав він.
