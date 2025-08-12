УКР
Новини
Священник ПЦУ Юрій Волик загинув у стрілецькому бою, героїчно прикриваючи побратимів. ФОТО

Священник ПЦУ родом із Тростянця Юрій Волик загинув у стрілецькому бою на фронті, захищаючи Україну.

Про це пише у фейсбуку священник Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Героїчно прикриваючи своїх побратимів у стрілецькому бою, загинув священник ПЦУ із Тростянця, отець Юрій Волик. Тепер Він в обіймах Бога у світлому місці!", - йдеться у дописі.

загинув священик Юрій Волик

"PS: Коли вас запитають, у чому різниця між священниками ПЦУ і УПЦ, то згадайте отця Юрія! Священники ПЦУ прикриють наших воїнів собою, а священники УПЦ здадуть їхні позиції ворогу…", - додав він.

Автор: 

Вінницька область (1060) священник (162) втрати (4528) ПЦУ (796) Вінницький район (39) Тростянець (2)


Вічна Пам'ять.
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
12.08.2025 15:06 Відповісти
Нема більше тої любові, коли хто віддасть життя своє за друзів своїх
12.08.2025 15:07 Відповісти
Вічна Пам'ять.
😪
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
Нема більше тої любові, коли хто віддасть життя своє за друзів своїх
Дякую Панотче. Царство Небесне і вічний спокій.
Честь!
Вічна пам'ять Герою
Памятаймо, про Героїв України, які життя своє поклали, заради Свободи України від московитів!
Наслідки, дій/бездіяльності групи осіб з Урядового кварталу, з 2019 року!!
Оманські помічники ригоАНАЛІВ, гадять і по сьогодні в Україні!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Справжній св'ященник не править, а служить. Служить не лише Господу, а й своїй пастві, яаа власне і є головною частиною Церкви. Справжній св'ященник завжди залишається з вірними Церкви, як справжній пастир ніколи не залишить своє стадо зграї вовків, а першим буде боронити його від їхніх ікол. Зі сврїми вірними пішов на смерть о. Омелян Ковч у нацистському концтаборі, пішов до сибірьких таборів кардинал Йосип Сліпий. Таких св'ященників було багато. І те, що такі св'ященники є і сьогодні, гвказує на той факт, що справжня Українська Церква має Благодать Господа, без якої вона була б просто сектою. Отець Юрій потрапив у хорошу компанію українських св'ященників, які будучи слугами Господа не опустилися до фарисейства, а стали справжніми пастирями для свого народу і своєї Церкви.
Священник ПЦУ Юрій Волик свята Людина 😢 Вічна пам'ять 🙏 Герою Слава !!!🇺🇦
Вічна Пам'ять!
А кацапська скотобаза з московського патріархату тіки бронь отримує завдяки цієї влади.
