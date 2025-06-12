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Новини
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Шмигаль доручив прискорити бронювання священнослужителів від мобілізації

шмигаль

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено прискорити процедуру бронювання священнослужителів від мобілізації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

"У грудні 2024 року Уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямку є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", – написав Шмигаль.

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Водночас він наголосив на потребі бійців Сил оборони у посиленні духовного супроводу.

"Є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше", – зазначив голова уряду.

Він також анонсував створення інституту медичного капеланства. За словами прем'єра, зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження.

Автор: 

священник (1) бронювання (205) мобілізація (481) Шмигаль Денис (1521)


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Найбільшу секту РПЦ, що є філією ФСБ захищає?
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12.06.2025 13:50 Відповісти
Преподобних прокурорів ,велелебних депутатів , святих інфлюенсерів та послушників -копів .
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12.06.2025 13:54 Відповісти
А чого ці дармоїди не можуть служити? Бог війну не зупинив, значить це кодло профнепридатне, бо погано молиться.
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12.06.2025 13:55 Відповісти
Спочатку люди виганяють Бога з усіх сфер життя - школи ,садочків , армії ,держустанов - роблять ,що хочуть - а потім ,коли прилітають наслідки їх вчинків - всі претензії до БОга . Інфантилізм.
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12.06.2025 14:02 Відповісти
У нас світська держава і нічого пхатися з мракобіссям до державних установ. А бронювати здорових мужиків, які повинні захищати свою країну - це просто треш.
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12.06.2025 14:06 Відповісти
Московских попов ублюдок спасает? **** православная Навинский одобряет
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12.06.2025 13:59 Відповісти
Це писZdець 😂😂😂😂
У нас що семітські релігії рівніші інших за конституцією ?? 😂😄😄
А якщо я зараєструю якись шаманський гурток ?)) буде бронювання
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12.06.2025 14:00 Відповісти
Вас в Норвегії це не повинно хвилювати.
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12.06.2025 14:06 Відповісти
Чим священик відрізняється від звичайної людини????
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12.06.2025 14:02 Відповісти
Тим самим , що і вчитель . Ну по ідеї так має бути
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12.06.2025 14:04 Відповісти
Тим, що буде агітувати за поточну владу. Це такий різновид телемарахфону.
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12.06.2025 14:06 Відповісти
а то що? кадило в руках не тримається?
яке їм бронювання? хай паству йдуть захищати
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12.06.2025 14:04 Відповісти
Зараз наплив до монастирвв та семінарій почнется дуже великий.
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12.06.2025 14:04 Відповісти
Уявляю як зараз виросте число дармоїдів у рясах.
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12.06.2025 14:07 Відповісти

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