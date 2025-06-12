Шмигаль доручив прискорити бронювання священнослужителів від мобілізації

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено прискорити процедуру бронювання священнослужителів від мобілізації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

"У грудні 2024 року Уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямку є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", – написав Шмигаль.

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Водночас він наголосив на потребі бійців Сил оборони у посиленні духовного супроводу.

"Є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше", – зазначив голова уряду.

Він також анонсував створення інституту медичного капеланства. За словами прем'єра, зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження.