Шмигаль доручив прискорити бронювання священнослужителів від мобілізації
Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено прискорити процедуру бронювання священнослужителів від мобілізації.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
"У грудні 2024 року Уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямку є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", – написав Шмигаль.
Водночас він наголосив на потребі бійців Сил оборони у посиленні духовного супроводу.
"Є запит на те, щоб процес заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій відбувався набагато швидше", – зазначив голова уряду.
Він також анонсував створення інституту медичного капеланства. За словами прем'єра, зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження.
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У нас що семітські релігії рівніші інших за конституцією ?? 😂😄😄
А якщо я зараєструю якись шаманський гурток ?)) буде бронювання
яке їм бронювання? хай паству йдуть захищати