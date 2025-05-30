Кабмін дозволив забронювати від мобілізації охоронців державних енергетичних компаній

Кабінет Міністрів дозволив забронювати від мобілізації співробітників охоронних фірм, які належать державним енергетичним компаніям.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідні зміни Кабмін вніс до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час, а також Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб ЗСУ.

"Доповнено їх положеннями стосовно особливостей бронювання військовозобовʼязаних працівників юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу і засновником, учасником (акціонером) яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі), а також критеріїв, за якими такі юридичні особи можуть бути визначені критично важливими", – написав Мельничук.

Крім того, за рішенням уряду, збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, додав депутат.

Зазначимо, що НАК "Нафтогаз України" має власну дочірню компанію "Нафтогазбезпека", яка займається охороною об’єктів групи. Крім того, "Укрнафта" має 49% у приватній охоронній компанії "Секьюрайті", яка багато років охороняє об’єкти нафтогазової компанії.

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Як повідомлялося, два тижні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, оскільки "ці критерії задовольняють і військових, і економіку".