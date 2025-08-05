Защищая Украину, погиб полицейский из Донецкой области Алексей Балаба. ФОТО
На передовой погиб полицейский Донетчины Алексей Балаба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, капитан полиции Алексей Балаба защищал страну в составе стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области. Жизнь правоохранителя оборвалась 3 августа во время выполнения боевого задания. Ему навсегда осталось 35 лет.
"Алексей родился в поселке Александровка. Работал начальником сектора дознания в полиции Дружковки. Полицейский понимал, что все силы сейчас надо бросить на защиту страны, поэтому присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Донецкой области", - говорится в сообщении.
"Смелый, справедливый, ответственный - таким Алексея запомнят коллеги и собратья. Он отдал свою жизнь, героически сдерживая натиск россиян", - дадали в Нацполиции.
У защитника остались родители и жена.
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співчутття родині Олексія 😪😪😪
Тупо промовчіть.
Поки Українці захищають свою Батьківщину від московськовських орків, личинки з опу вищать про ТЦК, бусифікацію, і ховається за спинами, як баканов з резніковим, гончаруком, паракудою, трубіциним, міндічем, дубілєтом….