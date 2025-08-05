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Новости Потери Украины
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Защищая Украину, погиб полицейский из Донецкой области Алексей Балаба. ФОТО

Светлая память погибшим военным

На передовой погиб полицейский Донетчины Алексей Балаба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, капитан полиции Алексей Балаба защищал страну в составе стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области. Жизнь правоохранителя оборвалась 3 августа во время выполнения боевого задания. Ему навсегда осталось 35 лет.

Алексей Балаба

"Алексей родился в поселке Александровка. Работал начальником сектора дознания в полиции Дружковки. Полицейский понимал, что все силы сейчас надо бросить на защиту страны, поэтому присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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"Смелый, справедливый, ответственный - таким Алексея запомнят коллеги и собратья. Он отдал свою жизнь, героически сдерживая натиск россиян", - дадали в Нацполиции.

У защитника остались родители и жена.

Автор: 

Нацполиция (16673) потери (4501) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+11
Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 15:21 Ответить
+9
Слава герою. Вічна пам"ять.
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05.08.2025 15:22 Ответить
+9
Вічна Памʼять Герою України та щирі
співчутття родині Олексія 😪😪😪
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05.08.2025 15:22 Ответить
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Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 15:21 Ответить
Слава герою. Вічна пам"ять.
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05.08.2025 15:22 Ответить
Вічна Памʼять Герою України та щирі
співчутття родині Олексія 😪😪😪
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05.08.2025 15:22 Ответить
Втрати з нашої сторони в рази менше, бо в нас нема м'ясних штурмів. В нас нема загадотрядів. Полків з інвалідів теж ніхто не створює.
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05.08.2025 15:27 Ответить
От не чіпайте загиблих! Пофігу, який підрозділ.

Тупо промовчіть.
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05.08.2025 15:29 Ответить
Та всьо. мовчу.
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05.08.2025 15:31 Ответить
Краще б ви в как--сь. Царство небесне воїну а рідним співчуття.
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05.08.2025 15:29 Ответить
Так так воює одна поліція
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05.08.2025 15:29 Ответить
Не чіпайте загиблих. Вище роз'яснення.
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05.08.2025 15:30 Ответить
Принаймні цей поліцейський загинув в бою за свою країну, а ти на Цензорі "воюєш" ..
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05.08.2025 15:48 Ответить
Шана й сум..
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05.08.2025 15:32 Ответить
Дякуємо Козаче!! Низький уклін тобі від Українців!!
Поки Українці захищають свою Батьківщину від московськовських орків, личинки з опу вищать про ТЦК, бусифікацію, і ховається за спинами, як баканов з резніковим, гончаруком, паракудою, трубіциним, міндічем, дубілєтом….
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05.08.2025 15:33 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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05.08.2025 15:37 Ответить
Вічна слава Герою! Рідним та побратимам мої щирі співчуття.. Боляче.
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05.08.2025 15:45 Ответить
 
 