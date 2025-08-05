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Новини Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув поліцейський з Донеччини Олексій Балаба. ФОТО

світла память загиблим військовим

На передовій загинув поліцейський Донеччини Олексій Балаба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, капітан поліції Олексій Балаба боронив країну в складі стрілецького батальйону ГУНП в Донецькій області. Життя правоохоронця обірвалося 3 серпня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилось 35 років.

Олексій Балаба

"Олексій народився в селищі Олександрівка. Працював начальником сектору дізнання в поліції Дружківки. Поліцейський розумів, що всі сили зараз треба кинути на захист країни, тож приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

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"Сміливий, справедливий, відповідальний - таким Олексія запам’ятають колеги та побратими. Він віддав своє життя, героїчно стримуючи натиск росіян", - дадали у Нацполіції.

У захисника залишилися батьки та дружина.

Автор: 

Нацполіція (15396) втрати (4516) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+14
Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 15:21 Відповісти
+13
Вічна Памʼять Герою України та щирі
співчутття родині Олексія 😪😪😪
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05.08.2025 15:22 Відповісти
+11
Слава герою. Вічна пам"ять.
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05.08.2025 15:22 Відповісти
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Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 15:21 Відповісти
Слава герою. Вічна пам"ять.
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05.08.2025 15:22 Відповісти
Вічна Памʼять Герою України та щирі
співчутття родині Олексія 😪😪😪
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05.08.2025 15:22 Відповісти
Втрати з нашої сторони в рази менше, бо в нас нема м'ясних штурмів. В нас нема загадотрядів. Полків з інвалідів теж ніхто не створює.
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05.08.2025 15:27 Відповісти
От не чіпайте загиблих! Пофігу, який підрозділ.

Тупо промовчіть.
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Та всьо. мовчу.
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05.08.2025 15:31 Відповісти
Краще б ви в как--сь. Царство небесне воїну а рідним співчуття.
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Так так воює одна поліція
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Не чіпайте загиблих. Вище роз'яснення.
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05.08.2025 15:30 Відповісти
Принаймні цей поліцейський загинув в бою за свою країну, а ти на Цензорі "воюєш" ..
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05.08.2025 15:48 Відповісти
Шана й сум..
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05.08.2025 15:32 Відповісти
Дякуємо Козаче!! Низький уклін тобі від Українців!!
Поки Українці захищають свою Батьківщину від московськовських орків, личинки з опу вищать про ТЦК, бусифікацію, і ховається за спинами, як баканов з резніковим, гончаруком, паракудою, трубіциним, міндічем, дубілєтом….
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05.08.2025 15:33 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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05.08.2025 15:37 Відповісти
Вічна слава Герою! Рідним та побратимам мої щирі співчуття.. Боляче.
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05.08.2025 15:45 Відповісти
Слава Герою!
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05.08.2025 16:55 Відповісти
 
 