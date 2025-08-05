Захищаючи Україну, загинув поліцейський з Донеччини Олексій Балаба. ФОТО

На передовій загинув поліцейський Донеччини Олексій Балаба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, капітан поліції Олексій Балаба боронив країну в складі стрілецького батальйону ГУНП в Донецькій області. Життя правоохоронця обірвалося 3 серпня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилось 35 років.

"Олексій народився в селищі Олександрівка. Працював начальником сектору дізнання в поліції Дружківки. Поліцейський розумів, що всі сили зараз треба кинути на захист країни, тож приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

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"Сміливий, справедливий, відповідальний - таким Олексія запам’ятають колеги та побратими. Він віддав своє життя, героїчно стримуючи натиск росіян", - дадали у Нацполіції.

У захисника залишилися батьки та дружина.