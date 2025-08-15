Поліцейські Роман Пеньков і Валентин Гавриш загинули під час атаки РФ на Святогірськ. ФОТО

У Святогірську в Донецькій області під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських, вони потрапили під російський обстріл.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Як зазначається, автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення дістали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

Повідомляється, що атака відбулася сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку.

"Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. Як дільничний офіцер поліції знав кожен сантиметр своєї рідної території та першим приходив на допомогу людям. У 41-річного поліцейського залишились батьки, дружина та семирічна донька.

Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію прийшов у 2019 році, а з вересня 2021 року працює поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області. Був люблячим сином, братом і чоловіком.

Схиляємо голови через непоправну втрату. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - розповіли в поліції.