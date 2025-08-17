Вечером враг дважды обстрелял Славянск в Донецкой области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 16 августа российские захватчики дважды атаковали Славянск беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

"Есть раненая женщина. Она сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.

Ночью враг снова атаковал город "шахедами".

