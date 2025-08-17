Вечером враг дважды обстрелял Славянск в Донецкой области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 16 августа российские захватчики дважды атаковали Славянск беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
"Есть раненая женщина. Она сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.
Ночью враг снова атаковал город "шахедами".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль