РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Славянска
296 0

Вечером враг дважды обстрелял Славянск в Донецкой области, ранена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 16 августа российские захватчики дважды атаковали Славянск беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

"Есть раненая женщина. Она сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.

Ночью враг снова атаковал город "шахедами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг атаковал три района. Два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

Атака шахидов на Слов'янськ
Атака шахидов на Слов'янськ
Атака шахидов на Слов'янськ
Атака шахидов на Слов'янськ

Автор: 

обстрел (29023) Донецкая область (10506) Краматорский район (579) Славянск (2642)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 