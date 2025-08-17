Ворог ввечері двічі обстріляв Слов’янськ на Донеччині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 16 серпня російські загарбники двічі атакували Слов'янськ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Є поранена жінка. Вона зараз знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Вночі ворог знову атакував місто "шахедами".

