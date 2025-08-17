УКР
Обстріл Слов'янська
Ворог ввечері двічі обстріляв Слов’янськ на Донеччині, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 16 серпня російські загарбники двічі атакували Слов'янськ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Є поранена жінка. Вона зараз знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Вночі ворог знову атакував місто "шахедами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог атакував три райони. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Атака шахедів на Слов'янськ
Атака шахедів на Слов'янськ
Атака шахедів на Слов'янськ
Атака шахедів на Слов'янськ

обстріл Донецька область Краматорський район Слов'янськ
